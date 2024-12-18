Общество

Бюджет Псковской области на 2025 год приняли в трёх чтениях

Псковское областное Собрание депутатов приняло региональный бюджет 2025 года в трёх чтениях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

В связи с поступлением дополнительных федеральных средств и увеличением собственных доходов возникла необходимость вернуться к первому чтению и утвердить обновлённые параметры.

В итоге доходы возрастут на 6,1 млрд рублей и составят 54 млрд 697 млн 778 тысяч рублей, расходы составят 58 млрд 77 млн 65 тысяч рублей, дефицит – 3 млрд 379 млн 287 тысяч рублей, государственный долг – 23 млрд 555 млн 733 тысяч рублей или 69,7 % налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

В поддержку проекта высказались 22 депутата («Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди»), четверо воздержались (КПРФ и «Яблоко»).