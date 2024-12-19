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Общество

Всех излечит, исцелит: как меняется ветслужба области

19.12.2024 15:21|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области продолжается модернизация ветеринарной службы. Государственные лечебницы ремонтируют и оснащают современным оборудованием, закупается служебный автотранспорт для врачей, выезжающих в удалённые населённые пункты. Параллельно ведётся обучение и повышение квалификации сотрудников и привлечение молодых кадров в сельскую местность.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие станции по борьбе с болезнями животных преобразились в этом году, для чего нужна новая техника, чем занимаются ветеринары в районах, и что для них изменится в 2025-м.

 

Ветлечебница в Опочке встретила зиму с новой кровлей. Фото здесь и далее: комитет по ветеринарии Псковской области

Год крыш

Оснащение и ремонт подведомственных региональному комитету по ветеринарии учреждений проводится по двум направлениям. Одно из них - государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой сейчас капитально ремонтируют ветлечебницу в Пушкинских Горах.

«В этом году стартовал первый этап - внутренние работы, подразумевающие ремонт кровли, отделку, замену окон и входных дверей, монтаж системы отопления. Также ведётся благоустройство территории, оно продолжится в следующем году. Запланированы асфальтирование, наружная отделка», - рассказал председатель регионального комитета по ветеринарии Валерий Удалов.

Также работы ведутся в рамках комплексного плана мероприятий по профилактике заразных, в том числе особо опасных болезней животных на территории Псковской области на 2023 - 2028 годы, утверждённого губернатором. В 2024-м за счет регионального бюджета обновили кровлю административного здания Великолукского межрайонного филиала ГБУ «Псковская областная ветеринарная лаборатория». Объём работ был довольно внушительным - 500 квадратных метров. Кроме того, была установлена водосточная система. На 2025-2026 годы запланированы ремонт фасада и установка забора.

Ветеринарная лечебница в Опочке тоже встретила зиму-2024 с новой кровлей. Капремонт крыши административного здания завершился в ноябре.

«Можно сказать, что этот год у нас - год крыш. Здания старые, многие требуют капитального ремонта. Мы в первую очередь сосредоточились на ремонте кровли, так как это довольно дорогостоящие и необходимые работы», - отметил Валерий Удалов.

Он отметил, что в следующем году реализация федеральной программы и регионального плана продолжится, планируется провести капитальные ремонты в трёх-четырёх лечебницах области. В первую очередь, в порядок будут приводить крыши.

«Внутри тоже будем помаленьку выполнять необходимые работы, а также облагораживать территории, фасады ремонтировать. Посмотрим, какое будет финансирование. Предварительно, объём работ будет не меньше, чем в этом году. Планов у нас много, укрепляемся», - добавил Валерий Удалов.

Напомним, в 2023 году в отремонтированные помещения переехали ветеринарные специалисты Островского и Себежского районов, текущие ремонты проводились в веторганизациях в Новосокольниках, Пустошке и Дедовичах.

Кроме того, на 2025-й год запланирована установка модульного ветеринарного пункта в селе Карамышево Псковского района. В настоящее врем там работают два ветврача, для размещения которых приходится арендовать помещение в двухэтажном здании, которое очень сложно отапливать в зимний период. При этом услуги ветеринаров в данном населенном пункте и его окрестностях крайне востребованы.

«Территория большая, вокруг много деревень, где держат скот, до города далеко. В новом здании планируется организовать приём мелких домашних животных и работу с документацией: оформление ветеринарно-сопроводительных документов на подконтрольные товары и живых животных. К примеру, надумал кто-то путешествовать со своей собакой — нужно оформить ветеринарный паспорт. Излишки молочной и другой продукции, которую везут на рынки, ярмарки, тоже требуется подкреплять документацией», - пояснил руководитель профильного комитета.

Аналогичные модульные здания ветлечебниц планируется возвести и в других муниципалитетах. К примеру, в Дно по плану долгосрочного развития строительство объекта намечено на 2028-2029 годы.

Большое подспорье

Станции по борьбе с болезнями животных оснащают современной техникой, которой там никогда ранее не было. Это большое подспорье для работы специалистов отрасли и позволяет расширить перечень проводимых исследований, увеличить количество предоставляемых населению услуг.

Так, в рамках федеральной программы были выделены порядка 4,5 млн рублей на закупку двух аппаратов УЗИ, двух комплектов анализаторов мочи и крови для пушкиногорской и опочецкой ветлечебниц. Новое ветоборудование уже поступило, завершается его настройка. Врачи тем временем проходят профильное обучение, чтобы впоследствии проводить высокоточную и качественную ультразвуковую диагностику домашних животных.

Материально-техническое укрепление ветеринарной службы ведется и за счет регионального бюджета. В этом году для ГБУ «Псковская областная ветеринарная лаборатория» приобрели бокс биологической безопасности класса II. «Данное оборудование предназначено для обеспечения физической изоляции (удержание и контролируемое удаление из рабочей зоны) патогенных биологических агентов и микроорганизмов с целью предотвращения возможности заражения воздушно-капельным путем персонала и контаминации воздуха рабочего помещения и окружающей среды», - пояснили в комитете.

Также для учреждения купили жидкостный хроматограф для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молочной продукции и другое лабораторное оборудование. Поступил дорогостоящий атомно-абсорбционный спектрометр Квант-2МТ. Новый прибор обеспечит более точное и быстрое проведение исследований на определение содержания токсичных элементов в пищевых продуктах.

В 2025-м году планируется запустить рентген-аппарат в Псковской городской станции по борьбе с болезнями животных в Любятово. Сотрудникам тоже предстоит освоить навыки работы с новым оборудованием. Для этого псковские ветеринары обычно ездят на обучение в Санкт-Петербург, либо специалисты сами приезжают в регион и проводят занятия на местах.

Кроме того, на следующий год запланирована покупка большого мобильного крематора на колесах. Дорогостоящая установка на базе грузового автомобиля будет предназначена для утилизации павших сельхозживотных и станет первой в регионе.

При поддержке правительства области в каждом муниципальном образовании за последние годы появился служебный автотранспорт, было приобретено порядка 30 единиц техники. 5 машин закупили в этом году, автопарк обновился в Островском и Себежском районах, Невельском и Порховском муниципальных округах.

Легковые автомобили «Лада Гранта» используют для проведения отбора проб биоматериала и доставки в лабораторию для исключения особо опасных болезней животных, выполнения плана противоэпизоотических мероприятий и оказания ветеринарных услуг хозяйствам и населению.

«Это большая поддержка для сотрудников ветслужбы, потому что работа у них в основном выездная. Проводятся диагностические исследования, для этого нужно произвести отбор проб. Ветврачи выезжают в хозяйства, отбирают анализы молока, крови, мочи, кала и везут в лабораторию. Плюс оказывают лечебные услуги, помощь заболевшим животным. Кота, собаку ещё можно доставить в райцентр, а корову не повезешь», - пояснил Валерий Удалов. Он заметил, что проходимость у новых авто достаточно хорошая, но наряду с ними в некоторых муниципалитетах до сих пор используются УАЗы и «Нивы».

Руководитель комитета подчеркнул, что в каждом районе области есть ветврачи, которые занимаются лечебно-профилактической и диагностической работой. В том числе они могут оказать первичную помощь домашним питомцам. «Конечно, современное оборудование есть не у всех, но для первой помощи оно и необязательно. Главное ее вовремя оказать, а потом уже можно направить туда, где есть всё необходимое. Вся область охвачена вакцинацией собак и кошек против бешенства и других особо опасных заболеваний, это достаточно большой объем работ», - добавил наш собеседник.

На хорошей ноте

Ветеринарная служба занимается иммунизацией не только домашних, но и диких животных, ведет мониторинг и диагностику различных заболеваний. В этом году Псковская область вошла в список благополучных регионов по африканской чуме свиней, гриппу птиц. При этом продолжают фиксироваться единичные случаи бешенства.

«Но мы своевременно проводим все необходимые мероприятия. В целом в этом плане Псковская область заканчивает год на хорошей ноте», - заверил Валерий Удалов.

Он рассказал, что в регионе на регулярной основе проводятся командно-штабные учения по локализации и ликвидации условных очагов опасных заболеваний. В ходе межрегиональных учений отрабатывается взаимодействие ветслужб Северо-Запада, в Псковскую область приезжают специалисты из соседних субъектов. Местные специалисты также ездят за пределы региона, делятся опытом, отрабатывают навыки.

К примеру, в сентябре сотрудники госветслужбы ликвидировали условный очаг по АЧС, который по легенде возник в личном подсобном хозяйстве в деревне Борки Невельского муниципального округа. На учениях присутствовали ветеринары из Новгородской, Тверской и Смоленской областей, студенты Идрицкого агропромышленного колледжа, сотрудники ветслужб федеральных ведомств.

На регулярной основе проводят региональные и межрайонные учения. 6 июня в деревне Карпово Островского района отрабатывали практические навыки и теоретические знания противоэпизоотические отряды госветслужбы Псковской области, проводился смотр готовности транспортных и технических средств, используемых при ликвидации очагов особо опасных болезней животных.

«Всё это обязательные требования федерального центра, как и прохождение всеми сотрудниками повышения квалификации один раз в 5 лет. Каждый совершенствует навыки по своему направлению: отбор проб животноводческой пищевой продукции, ветеринарно-санитарная экспертиза, эпизоотические болезни и так далее», - сообщил председатель областного комитета.

Он согласился, что в сфере ветеринарии, как и во многих других, присутствует кадровая проблема. Но её стараются решать, в том числе за счёт привлечения выпускников Идрицкого филиала Псковского агротехнического колледжа, Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

«С кадрами, конечно, тяжело. Не только у ветеринарной службы, в целом не хватает специалистов в сельском хозяйстве. Молодежь трудно привлечь на те зарплаты, которые есть у нас, они в первую очередь идут в животноводческие хозяйства, где уровень оплаты труда в два раза выше. Либо уезжают в столицы. Единицы остаются, с ними и работаем. Приходят действительно заинтересованные и успешные», - отметил спикер.

Он добавил, что для молодых ветеринаров существуют определенные меры поддержки. Например, тем, кто в 2025 году придёт работать в сельскую местность, будут выплачивать по 100 тысяч рублей подъемных ежегодно на протяжении трёх лет. Ранее сумма составляла 50 тысяч. Также молодые специалисты могут воспользоваться сельской ипотекой под 3%.

Валерий Удалов заметил, что представителям других профессий, работающим в сельской местности, доступен ряд дополнительных бонусов. К примеру, есть программы «Земский доктор» и «Земский учитель», с 2025 года в России будет запущена программа «Земский работник культуры», стартует региональный проект «Земский муниципальный служащий». Для ветеринарных работников подобных мер поддержки в данный момент не предусмотрено.

На необходимость развития мер поддержки сельских ветеринаров недавно обратил внимание глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Он констатировал, что наряду с заметными улучшениями в отрасли остаются и существенные проблемы, основная из которых — дефицит кадров. В связи с чем требуется не только улучшать материально-техническое состояние государственных ветеринарных служб регионов, но и внедрять комплексные подходы, которые позволят привлечь молодых специалистов.

Ульяна Лаблюк

Теги: #животные #ветеринария #ветклиника
Источник: Псковская Лента Новостей
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