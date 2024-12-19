Общество

Новая снегоуборочная техника появилась в Кунье

Комбинированная дорожная машина КДМ-650-05 пополнит арсенал техники в муниципального бюджетного учреждения Куньяавтодор, сообщается в Telegram-канале главы Куньинского района Олега Лебедева.

Фото: Telegram-канала Олега Лебедева

«Достаточно редкая многопрофильная КДМ-650-05 с боковым отвалом, съемным пескоразбрасывателем, самосвальным кузовом и гидроманипулятором станет незаменимым помощником на наших дорогах. Колоссальная работа проведена, чтобы найти КДМ именно в такой комплектации», - подчеркнул Олег Лебедев.

Он отметил, что заводов, занимающихся изготовлением подобное техники - единицы. При этом наблюдается большой спрос, что вызывает очереди от года до двух лет.

«И всё-таки, эту, казалось бы, нереальную задачу, нам удалось решить. Шасси поставил официальный дилер Камаза, а дополнительное оборудование было изготовлено и установлено на Великолукском заводе Лесхозмаш! Спасибо руководству завода за то, что согласились в короткие сроки выполнить наш заказ и большое спасибо нашему Губернатору за выделенные средства на необходимую дорожную технику», - добавил глава района.