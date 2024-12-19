Общество

Короткий номер детского телефона доверия открыт в Псковской области

С декабря 2024 года на всероссийский детский телефон доверия можно позвонить не только по номеру: 8-800-2000-122. Получить помощь можно, обратившись и на короткий номер: 124. Звонить на него могут абоненты всех операторов мобильной связи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Новый номер введен для повышения доступности оказания экстренной анонимной психологической помощи детям и родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Оба телефона работают круглосуточно. Звонки бесплатные.