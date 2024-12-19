Общество

В Пскове наградили победителей конкурса на лучшее осуществление охраны труда

В правительстве Псковской области состоялось итоговое заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Совещание прошло под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. В рамках заседания прошло торжественное награждение победителей смотра-конкурса на лучшее осуществление охраны труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

На комиссии рассмотрены вопросы, касающиеся развития социального партнерства в регионе, внесения изменений в региональный закон о социальном партнерстве, а также о мерах по борьбе с нелегальной занятостью в Псковской области. Участники заседания определили ключевые направления работы на следующий год.

В рамках заседания прошло торжественное награждение победителей смотра-конкурса на лучшее осуществление охраны труда. Первый вице-губернатор поблагодарила специалистов за кропотливый и ответственный труд и вручила победителям дипломы.

В рамках конкурса «Лучший специалист по охране труда» в производственной сфере победу одержала Ольга Самохвалова, начальник отдела охраны труда в муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети». В непроизводственной сфере лучшей была признана Алина Павлова, специалист по охране труда в ГБПОУ ПО «Великолукский механико-технологический колледж».

В номинации «Лучшая организация по охране труда» в производственной сфере победа за псковской швейной фабрикой «Славянка», в непроизводственной сфере лучшей стала Себежская средняя общеобразовательная школа.

Напомним, что региональный конкурс проводится с целью пропаганды улучшения условий и безопасности труда в организациях региона.