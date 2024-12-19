Общество

Псковские наставники из «Кванториума» заняли первое место на на чемпионате педагогических компетенций

Наставники детского технопарка «Кванториум Псков» заняли первое место на Чемпионате педагогических компетенций, который завершился в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото: Комитет по образованию Псковской области

Педагоги технопарка Виктория Зарецкая, Александр Цветков и Дарья Цветкова представили лучшее решение кейса для Университета 20.35. По словам заказчика, беспилотные летательные аппараты пугают людей, внедрение их в обычную жизнь населения происходит слишком медленно, плюс есть недостаток кадров. Задача команд - предложить решение этой проблемы.

Команда технопарка разработала концепцию реалити-шоу с элементами соревнования среди молодежных команд для демонстрации населения актуальности внедрения БАС.

Чемпионат объединил 340 педагогов из 80 городов и 46 регионов, которые представляют детские технопарки «Кванториум», центры «IT-куб» и ДНК, центры «Точка роста» и иные организации, которые реализуют программы дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей. Мероприятие прошло на базе Государственного университета просвещения.

В этом году участникам хакатона предстояла задача разработки образовательного продукта по запросам таких влиятельных партнеров, как Государственный университет просвещения, ОАО «РЖД», «АТОМ», «Авито», Университет 2035 и Министерство образования Московской области.