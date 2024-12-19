Общество

Спортивный праздник для пенсионеров прошел в Пскове

Региональное отделение Союза пенсионеров России совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Стадион Машиностроитель» провели спортивный праздник для пенсионеров под названием «Здоровье, бодрость, позитив», сообщается в Telegram-канале сенатора Совета Федерации от Псковской области Натальи Мельниковой.

Фото: Telegram-канал Натальи Мельниковой

В мероприятии приняли участие 6 команд, среди которых были представители 4 районов: Псковский, Дедовический, Палкинский и Печорский, а также 2 команды из города Пскова и гости — 4 представителя из Социального городка города Пскова.

С приветственным словом выступила на мероприятии желая всем участникам здоровья, бодрости, позитива и вручила благодарственное письмо председателю регионального отделения Невалённой Галине Ивановне за работу и стремление к повышению качества жизни старшего поколения.

В торжественной атмосфере были вручены почетные нагрудные знаки активистам регионального отделения за их активную жизненную позицию. После приветствия команд начались веселые и доступные командные эстафеты. Праздник завершился отличным настроением и заслуженными призами от стадиона «Машиностроитель» и регионального отделения, которые получили все участники.