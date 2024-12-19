Расписание некоторых пригородных поездов в Псковской области изменится 23 декабря

В связи с предоставлением окон 23 декабря изменится расписание движения некоторых пригородных поездов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Поезд № 6512 Новосокольники – Дно:
- отправление со станции Новосокольники в 17:00
- Шубино 17:13-17:14
- Киселевичи 17:26-17:27
- Самолуково 17:52-17:53
- Стримовичи 18:08-18:09
- Локня 18:21-18:23,
- Загоскино 18:39-18:40
- Сущево 18:52-18:54
- Лозовицы 19:12-19:13
- Ашево 19:25-19:26
- Чихачево 19:41-19:42
- Плотовец 19:56-19:57
- Судома 20:09-20:28
- Дедовичи 20:39-20:40
- Вязье 21:11-21:12
- прибытие на станцию Дно в 21:27.
Поезд № 6664 Дно – Морино:
- отправление со станции Дно в 21:37
- Полонка 21:56-22:05
- прибытие на станцию Дно в 22:20.
Поезд № 6663 Морино - Дно:
- отправление со станции Морино в 22:30
- Полонка 22:45-22:47
- прибытие на станцию Дно в 23:05.