Общество

Новогодний спектакль «Щелкунчик» представил детям Роднинский ДК

В Родинском доме культуры состоялись новогодние представления для детей из семей участников специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале главы Псковского района Натальи Федоровой.

Театральный коллектив ДК подготовил для юных зрителей волшебную постановку «Щелкунчик».

«Благодаря использованию современных технологий спектакль получился ярким и красочным. На большом экране сменяются декорации, что погружает зрителей в сказочную атмосферу, делая представление максимально реалистичным. Зрители очарованы игрой юных актеров театральной студии, с замиранием сердца ребята следили за развитием сюжета и переживали за героев», - отметила глава района.

После окончания спектаклей детей ждала праздничная программа.

«Нарядная ёлка, искрящиеся гирлянды и встреча с Дедом Морозом создали волшебное предновогоднее настроение. Каждый ребёнок получил подарок, что еще больше усилило радость и восторг от праздника. До Нового года остаётся буквально 10 дней. Это волшебное время ожидания чуда, праздничного настроения, радости и надежды. Пусть сбудутся самые сокровенные и самые добрые, а наступающий Новый год принесёт всем нам здоровье, счастье, мир и спокойствие!» - добавила Наталья Федорова