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Общество

В России создали материал для биодатчиков и электронной кожи

23.12.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

Специалисты в Центре НТИ «Цифровое материаловедение» МГТУ имени Н.Э. Баумана создали новый гидрогель для биосенсоров — это гибкие датчики мониторинга здоровья. Они используются в технологии, которую называют электронной кожей, и создают электрические сигналы в ответ на внешнее воздействие.

В таких системах чувствительными элементами выступают полимерные гидрогели. Но из-за низкой механической прочности и ухудшения характеристик из-за набухания с ними часто возникают проблемы при практическом применении, пишут «Известия».

«Для решения этой задачи нами был создан сверхпрочный проводящий самовосстанавливающийся полиуретановый физический гидрогель с повышенной устойчивостью к набуханию на основе сочетания «гибкого» блока, придающего прекрасную гидрофобность и гибкость, «жесткого» блока, обеспечивающего превосходные механические свойства благодаря наличию большого количества обратимых межмолекулярных водородных связей, и «проводящего» блока, обеспечивающего электропроводящие свойства», — отметила научный сотрудник Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н.Э. Баумана Залина Локьяева.

Регенеративные материалы, такие, как созданный российскими учеными прототип, открывают новые возможности для создания устройств, автоматически восстанавливающие свои свойства при повреждениях и износе. А это, в свою очередь, значительным образом уменьшает эксплуатационные затраты и повышает надежность.

Но чтобы материал можно было использовать для вживления в человеческий организм, необходимо провести дополнительные испытания и доказать его безопасность, считает старший преподаватель университета «Синергия» Даниил Аржаков.

Источник: Псковская Лента Новостей
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