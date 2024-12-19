Общество

Светящуюся новогоднюю ель установили в Палкино

В Палкино установили искусственную новогоднюю ель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Палкинского района.

Фото здесь и далее: администрация Палкинского района

«Новогоднее оформление площади и ближайших скверов является ярким, запоминающимся и способным создать атмосферу праздника и волшебства. Световые инсталляции, гирлянды, ёлки и новогодние украшения превращают скверы в центр праздничной активности, привлекая внимание и создавая настроение», - отметили в администрации.

Инсталляция появилась в сквере на пересечении улиц Псковской и Островской в райцентре Палкино.

Как сообщили в администрации, это одно из первых мест, благоустроенных по муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования "Палкинский район"» в 2018 году.