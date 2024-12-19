Общество

Псковская область заняла 71 место в итоговом рейтинге регионов

Псковская область заняла 71 место в итоговом рейтинге регионов, следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Итоговый балл по результатам исследований составил 43,06. Итоговый рейтинг рассчитан путем агрегирования рейтинговых баллов регионов в следующих рейтингах РИА Новости: «Рейтинг регионов России по качеству жизни», «Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ», «Рейтинг регионов по рынку труда», «Рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения», «Рейтинг регионов по научно-технологическому развитию», «Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни».

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место - Санкт-Петербург;

17 место - Ленинградская область;

22 место - Мурманская область;

44 место - Вологодская область;

46 место - Калининградская область;

50 место - Новгородская область;

56 место - Архангельская область;

62 место - Ненецкий автономный округ;

70 место - Республика Карелия.

Лидерами «Итогового рейтинга регионов» стали Москва и Санкт-Петербург с агрегированным рейтинговым баллом выше 80 при возможном диапазоне значений от 1 до 100. Две столицы занимали, соответственно, первые и вторые места в четырех из шести рейтингов, учитываемых при расчете агрегированного показателя. Исключением, как и в прошлом году, стали «Рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения», где Москва занимала восьмое, а Санкт-Петербург — девятое место, и «Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни» (25-е и 20-е места соответственно).

Последние места в «Итоговом рейтинге регионов» занимают Северо-Кавказские, Сибирские и Дальневосточные регионы. Это Хакасия, Чечня, Забайкальский край, Республика Северная Осетия — Алания, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Ингушетия.