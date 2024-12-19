Общество

Мы в постоянном движении — Игорь Иванов о деятельности профсоюзов в 2024 году

Профсоюзы находятся в постоянном движении и взаимодействии со всеми уровнями власти, чтобы всецело следовать своей основной повестке. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов в эфире программы «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«2024 год, как и все остальные, был непростой. Очень насыщенная повестка во всех сферах. Мы в постоянном движении, во взаимодействии с нашими органами исполнительной и законодательной власти, с работодателями, непосредственно с представителями и членами профсоюзов, которых целая армия, более 50 тысяч членов профсоюза. Я считаю как работающих, как и неработающих, и количество членов профсоюза увеличивается», - отметил Игорь Иванов.

Гость студии добавил, что во всех своих действиях профсоюзы следуют единой повестке, которая сформирована в их уставе и документах.

«Основная повестка, которая определена в нашем уставе, в наших уставных документах — это защита прав и законных интересов наших трудящихся, членов профсоюзов. Поэтому основные столпы — это охрана труда, заработная плата, социальная гарантия. То, с чем мы шли к людям, к работодателям, к власти. Это то, чем мы занимались. Ну и, конечно, то, чем мы занимаемся на постоянной основе, с самого начала специальной военной операции — это помощь нашим новым территориям, это помощь нашим бойцам. Это то, чем мы занимаемся постоянно. Эта повестка, которая никуда не уходит», - добавил лидер облсовпрофа.