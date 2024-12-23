«Дневной дозор»: Нужно ли вернуть средний балл за аттестат при поступлении в вузы?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о предложении учитывать средний балл за аттестат при поступлении в высшие учебные заведения. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Единый государственный экзамен российские школьники сдают уже больше 20 лет, тем не менее ЕГЭ регулярно подвергается критике со стороны общественности и экспертного сообщества. С одной стороны, это универсальный способ оценки знаний, а с другой - источник сильного стресса для абитуриентов и их родителей. Некоторые и вовсе считают, что ЕГЭ негативно влияет на систему образования в целом. ЕГЭ - это «зубрёжка», натаскивание на определённые типы задач, в итоге школьники не получают глубоких знаний по большей части школьных предметов. Ведь подготовка к экзамену в тестовом формате не развивает у школьников навыки креативного мышления и устной коммуникации, концентрация на подготовке к ЕГЭ по 2-3 предметам приводит к тому, что сил и времени на изучение других дисциплин у современных школьников попросту не хватает. Да в целом школьное обучение сейчас направлено на подготовку к экзаменам, а не на получение знаний. Какие только предложения по корректировке существующей системы образования не озвучивались за последние годы. Но несмотря на «косметические» корректировки высокие баллы за ЕГЭ по-прежнему остаются ключом к поступлению в вузы.
Изменить этот подход предложил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. На заседании СПЧ с участием президента он озвучил идею ввести для выпускников школ интегральную аттестацию: она предполагает учёт их знаний по всем изучаемым предметам, а не только результатов нескольких сданных ЕГЭ. Валерий Фадеев предложил дополнить баллы ЕГЭ, на основе которых сейчас зачисляют большинство абитуриентов, средним баллом на основе всех школьных оценок или только оценок по трём «ценностным дисциплинам» - по литературе, географии и истории. Глава СПЧ подчеркнул, что выпускники редко выбирают эти предметы при сдаче ЕГЭ, а знать их необходимо.
В советское время при поступлении в вузы тоже некоторое время учитывали средний балл аттестата. Есть, впрочем, и скептики, которые не оценили инициативу - если для поступления в вузы требуются высокие отметки в аттестате, школьникам нередко начинают завышать оценки. В результате растёт только сам средний балл, а не качество преподавания в школах или знания учащихся. Действительно ли стремление набрать максимальное количество баллов за ЕГЭ по выбранным предметам снижает интерес учеников к остальным школьным предметам, ограничивает их кругозор и уровень знаний? Нужно ли учитывать средний балл аттестата школьника при поступлении в вуз? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Чем выше у выпускника школы средний балл в аттестате, тем лучше это сказывается на его оценках при поступлении в вуз. Поэтому учитывать средний бал при поступлении — дело хорошее, полагает председатель Псковского областного профсоюза работников образования и науки Наталья Горбачева. Также она высказала мнение по поводу того, ограничивает ли ЕГЭ кругозор школьников.
Депутат Псковского областного Собрания, директор великолукской школы №12 Елена Даньшова считает, что учитывать средний балл при поступлении в вуз необходимо. Но и в стремлении школьников получить максимальные баллы на ЕГЭ по определенному предмету она ничего плохого не видит. По мнению Елены Даньшовой, это мощный стимул для поступления в престижный вуз на ту специальность, которую выбрал школьник.
Заслуженный учитель России, краевед Владимир Орлов не отрицает существование проблемы снижения интереса учащихся к предметам, по которым они не сдают ЕГЭ, но не считает ее настолько серьезной.
Педагог, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман также убеждена, что сама по себе заинтересованность ученика в получении высокого балла за ЕГЭ напрямую никак не связана с его отношением к другим предметам. А вот учитывать средний бал при поступлении в вуз, по ее мнению, необходимо — так же как сейчас учитываются, например, медали за отличную успеваемость, успехи в ГТО или волонтерство.
Школьники, которые готовятся к поступлению в какие-либо вузы, всегда больше внимания уделяют тем предметам, которые требуются при поступлении, и это абсолютно естественное явление. Так было и в Советском Союзе, и сейчас, отмечает председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель Псковского политехнического колледжа, бывший председатель комитета Псковской области по образованию Александр Седунов. Поэтому вопрос не кажется ему актуальным.
С мнением Александра Седунова согласен и депутат Великолукской городской Думы, декан, профессор Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Дмитрий Белюков. Понятно, что если речь идет о подготовке к ЕГЭ, то школьник тратит больше времени на те предметы, по которым его надо сдавать, и немного «ослабляет хватку» по другим предметам. Но так было и будет всегда, поэтому одно другому не противоречит, а вот средний бал включить в оценку при поступлении в вуз, по мнению Дмитрия Белюкова, не помешало бы.
Между тем глава объединения СОЦПРОФ, экс-депутат Госдумы и многодетный отец Сергей Вострецов и вовсе считает ЕГЭ «бестолковой историей», которая рушит систему образования и не решает никаких стратегических задач образования. Учителя «продавливают» свои предметы, у школьников из-за подготовки к ЕГЭ сужается кругозор… Да и вообще получается, что они учатся просто ради учебы, а не для того, чтобы применять приобретенные знания в жизни. Поэтому пора уже, по мнению Сергея Вострецова, задуматься о том, чтобы совсем отменить систему единого госэкзамена и начать мотивировать детей более гуманными и интересными способами.
Тема ЕГЭ регулярно вызывает общественную дискуссию. Всегда найдутся и те, кто положительно оценивает эту систему, и те, кто не видит в ней ничего хорошего. Некоторые наши эксперты отмечают, что в процессе подготовки к ЕГЭ у школьников снижается интерес к остальным предметам. Ради успешного поступления в вуз большинство из них поступают в профильные классы и «натаскиваются» только по тем дисциплинам, по которым им нужно сдавать ЕГЭ. Другие наши эксперты считают, что ЕГЭ никак не влияет на кругозор учеников и в какой-то мере даже помогает им определиться с выбором профессии. Что же касается того, учитывать средний балл аттестата при поступлении в вуз или нет, все наши спикеры сошлись на мнении, что лишним это не будет.
Татьяна Иванова