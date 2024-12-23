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Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли вернуть средний балл за аттестат при поступлении в вузы?

24.12.2024 09:32|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о предложении учитывать средний балл за аттестат при поступлении в высшие учебные заведения. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Единый государственный экзамен российские школьники сдают уже больше 20 лет, тем не менее ЕГЭ регулярно подвергается критике со стороны общественности и экспертного сообщества. С одной стороны, это универсальный способ оценки знаний, а с другой - источник сильного стресса для абитуриентов и их родителей. Некоторые и вовсе считают, что ЕГЭ негативно влияет на систему образования в целом. ЕГЭ - это «зубрёжка», натаскивание на определённые типы задач, в итоге школьники не получают глубоких знаний по большей части школьных предметов. Ведь подготовка к экзамену в тестовом формате не развивает у школьников навыки креативного мышления и устной коммуникации, концентрация на подготовке к ЕГЭ по 2-3 предметам приводит к тому, что сил и времени на изучение других дисциплин у современных школьников попросту не хватает. Да в целом школьное обучение сейчас направлено на подготовку к экзаменам, а не на получение знаний. Какие только предложения по корректировке существующей системы образования не озвучивались за последние годы. Но несмотря на «косметические» корректировки высокие баллы за ЕГЭ по-прежнему остаются ключом к поступлению в вузы.

Изменить этот подход предложил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. На заседании СПЧ с участием президента он озвучил идею ввести для выпускников школ интегральную аттестацию: она предполагает учёт их знаний по всем изучаемым предметам, а не только результатов нескольких сданных ЕГЭ. Валерий Фадеев предложил дополнить баллы ЕГЭ, на основе которых сейчас зачисляют большинство абитуриентов, средним баллом на основе всех школьных оценок или только оценок по трём «ценностным дисциплинам» - по литературе, географии и истории. Глава СПЧ подчеркнул, что выпускники редко выбирают эти предметы при сдаче ЕГЭ, а знать их необходимо.

В советское время при поступлении в вузы тоже некоторое время учитывали средний балл аттестата. Есть, впрочем, и скептики, которые не оценили инициативу - если для поступления в вузы требуются высокие отметки в аттестате, школьникам нередко начинают завышать оценки. В результате растёт только сам средний балл, а не качество преподавания в школах или знания учащихся. Действительно ли стремление набрать максимальное количество баллов за ЕГЭ по выбранным предметам снижает интерес учеников к остальным школьным предметам, ограничивает их кругозор и уровень знаний? Нужно ли учитывать средний балл аттестата школьника при поступлении в вуз? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Чем выше у выпускника школы средний балл в аттестате, тем лучше это сказывается на его оценках при поступлении в вуз. Поэтому учитывать средний бал при поступлении — дело хорошее, полагает председатель Псковского областного профсоюза работников образования и науки Наталья Горбачева. Также она высказала мнение по поводу того, ограничивает ли ЕГЭ кругозор школьников.

«На мой взгляд, не должно. Ведь ЕГЭ проводится в конце 11 класса, а многие сдают его и в конце 9 класса. Остальные предметы изучаются на уроках, и как они могут ограничивать кругозор? Я согласна, что для предметов, которые входят в ЕГЭ, требуется больше концентрации. Например, к обществознанию нужно больше готовиться. Но что касается остальных оценок, то они ведь тоже входят в аттестат. Поэтому я не считаю, что это как-то ограничивает. Я ещё застала школу, когда мои ученики сдавали ЕГЭ. У нас фактически не было такого, чтобы кто-то пренебрегал другими предметами. Если мы рассматриваем средний балл как преимущество при поступлении в вуз, то ученик не может позволить себе не уделять внимание другим предметам. Я так считаю. Средний балл — это всегда неплохо. Он учитывался, кстати, в начале. Только я не помню, в каком именно вузе, но эта цифра шла. Если говорить об эрудиции учеников и общем образовании, то, конечно, есть дети, которые особенно погружены в определённые предметы. Особенно это касается тех, кто занимается на семейном обучении или ещё как-то. Для них остальные предметы — это просто часть общего развития. Если мы говорим об общем фоне, то средний балл способствует уважению ко всем остальным школьным предметам».

Депутат Псковского областного Собрания, директор великолукской школы №12 Елена Даньшова считает, что учитывать средний балл при поступлении в вуз необходимо. Но и в стремлении школьников получить максимальные баллы на ЕГЭ по определенному предмету она ничего плохого не видит. По мнению Елены Даньшовой, это мощный стимул для поступления в престижный вуз на ту специальность, которую выбрал школьник.

«Мы готовились к поступлению в институт, сдавали экзамены и стремились получить как можно больше баллов и без ЕГЭ. Если мы будем учитывать средний балл аттестата, то ребёнок, работая на получение аттестата, будет стараться как можно лучше освоить все предметы. Конечно, учитывать средний балл необходимо, потому что наша школа даёт политехническое образование, несмотря на то, что в старших классах дети выбирают профили. Поэтому я считаю, что средний балл должен быть важным критерием при поступлении».

Заслуженный учитель России, краевед Владимир Орлов не отрицает существование проблемы снижения интереса учащихся к предметам, по которым они не сдают ЕГЭ, но не считает ее настолько серьезной.

«Проблема, безусловно, существует, но она не настолько серьёзная, как её пытаются представить. Когда ученик сдаёт ЕГЭ, он уже определился с тем, какой предмет ему будет нужен в жизни. Например, мне сейчас совершенно не требуется физика, а из алгебры я не помню почти ничего. Однако как учитель истории я, конечно, хорошо знаю гуманитарные предметы: русский язык, литературу, историю и обществознание. Конечно, для общего развития школьнику необходимы знания по всем предметам, но когда он выбирает свой жизненный путь, он сосредотачивается на нескольких из них. Таким образом, проблема не так страшна и серьёзна, как её пытаются изобразить».

Педагог, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман также убеждена, что сама по себе заинтересованность ученика в получении высокого балла за ЕГЭ напрямую никак не связана с его отношением к другим предметам. А вот учитывать средний бал при поступлении в вуз, по ее мнению, необходимо — так же как сейчас учитываются, например, медали за отличную успеваемость, успехи в ГТО или волонтерство.

«Педагоги могут помочь школьникам понять, что высокий балл по предмету напрямую зависит от их усердия на других уроках. Это первое. Во-вторых, важно, насколько корректно учителя взаимодействуют с учениками, которые уже определились с предметом для сдачи ЕГЭ. К сожалению, часто, стремясь продемонстрировать свой профессионализм, педагоги ожидают, что все ученики класса будут одинаково усердно работать над всеми предложенными темами. Однако в современных условиях это становится всё сложнее, поскольку объём знаний по всем предметам за последние 20 лет увеличился как минимум на треть, что подтверждают профессионалы. Если говорить о среднем балле аттестата, который влияет на поступление, добавляя баллы к общему количеству заслуг школьников, включая волонтерство, ГТО и другие виды деятельности, я считаю, что средний балл аттестата является более информативным и полезным для вступительных экзаменов, чем другие виды деятельности, за которые наши школьники также получают немало баллов».

Школьники, которые готовятся к поступлению в какие-либо вузы, всегда больше внимания уделяют тем предметам, которые требуются при поступлении, и это абсолютно естественное явление. Так было и в Советском Союзе, и сейчас, отмечает председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель Псковского политехнического колледжа, бывший председатель комитета Псковской области по образованию Александр Седунов. Поэтому вопрос не кажется ему актуальным.

«Существует такое понятие как аттестат об окончании средней школы. В этом документе указываются все предметы, по которым учился школьник, и выставляются соответствующие оценки. Если оценки будут только удовлетворительными, то это не добавит баллов при поступлении. Во все времена, как в Российской Федерации, так и в Советском Союзе, те, кто готовился к поступлению на гуманитарные направления, уделяли особое внимание гуманитарным дисциплинам. В меньшей степени это было связано с профилированием классов и образовательных программ школ. Некоторые больше ориентировались на инженерный, математический и естественнонаучный цикл. Если ученик учится в классе, который ориентирован на медицинское поступление, то у него есть возможность уделять больше времени и внимания предметам естественнонаучного цикла».

С мнением Александра Седунова согласен и депутат Великолукской городской Думы, декан, профессор Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Дмитрий Белюков. Понятно, что если речь идет о подготовке к ЕГЭ, то школьник тратит больше времени на те предметы, по которым его надо сдавать, и немного «ослабляет хватку» по другим предметам. Но так было и будет всегда, поэтому одно другому не противоречит, а вот средний бал включить в оценку при поступлении в вуз, по мнению Дмитрия Белюкова, не помешало бы.

«Если человек ставит перед собой цель получить всестороннее образование, он к этому стремится, он разносторонне развивается, то он находит время для всех предметов. Или, по крайней мере, для того круга, который ему в большей мере доступен и интересен, и к которому ему лежит предрасположенность. Ну а если нет, то это идет натаскивание, идет определенное формирование навыка и какого-то узкого кругозора по данному направлению. Мне кажется, здесь нет универсального ответа. Все достаточно индивидуально. Но это один из критериев. Дополнительный, может быть. У нас есть сейчас дополнительные баллы за ГТО, за участие в разных волонтерских мероприятиях. А вот средний балл за обучение в школе тоже как один из возможных дополнительных баллов вполне может высчитываться. Тогда это повысит интерес и будет подстегивать к тому, чтобы по всем предметам иметь более высокие баллы и высокие оценки». 

Между тем глава объединения СОЦПРОФ, экс-депутат Госдумы и многодетный отец Сергей Вострецов и вовсе считает ЕГЭ «бестолковой историей», которая рушит систему образования и не решает никаких стратегических задач образования. Учителя «продавливают» свои предметы, у школьников из-за подготовки к ЕГЭ сужается кругозор… Да и вообще получается, что они учатся просто ради учебы, а не для того, чтобы применять приобретенные знания в жизни. Поэтому пора уже, по мнению Сергея Вострецова, задуматься о том, чтобы совсем отменить систему единого госэкзамена и начать мотивировать детей более гуманными и интересными способами.

«Школа — это место, где формируется общий кругозор, и важно развивать себя во всех направлениях. Невозможно быть хорошим математиком, не зная истории. Невозможно хорошо знать русский язык, но не знать основы обществознания. Невозможно быть хорошим химиком, не зная литературы. Именно для этого и существует школа. Я считаю, что мы слишком много внимания уделяем ЕГЭ, и это может негативно сказаться на ценностных ориентирах детей. В целом я противник ЕГЭ, так как оно не решает многих проблем, в первую очередь, кадровых. Я уже неоднократно говорил об этом, но у нас, к сожалению, отсутствует система целевого распределения. Например, человек может сдать ЕГЭ, поступить на бюджет, отучиться, но не пойти работать по специальности. Необходимо создать приоритет для поступления в вузы. Сейчас предпринимаются попытки ввести целевой набор, но они не связаны с конкретными школами, больницами или предприятиями. То есть должна быть более чёткая система, как в контрактной системе».

Тема ЕГЭ регулярно вызывает общественную дискуссию. Всегда найдутся и те, кто положительно оценивает эту систему, и те, кто не видит в ней ничего хорошего. Некоторые наши эксперты отмечают, что в процессе подготовки к ЕГЭ у школьников снижается интерес к остальным предметам. Ради успешного поступления в вуз большинство из них поступают в профильные классы и «натаскиваются» только по тем дисциплинам, по которым им нужно сдавать ЕГЭ. Другие наши эксперты считают, что ЕГЭ никак не влияет на кругозор учеников и в какой-то мере даже помогает им определиться с выбором профессии. Что же касается того, учитывать средний балл аттестата при поступлении в вуз или нет, все наши спикеры сошлись на мнении, что лишним это не будет.

Татьяна Иванова

Теги: #егэ #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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