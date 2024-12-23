«Постскриптум»: 100 самых влиятельных псковичей, итоги года с Путиным и бюджет-2025. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 декабря.
Основные темы программы сегодня:
- Неделя «разговоров о важном»: прямая линия президента и бюджетное послание губернатора;
- Бюджет региона принят: каковы позиции партий при голосовании по ключевому вопросу?
- 100 влиятельных – рейтинг ПЛН составлен. Взлеты и падения в комментарии нашего политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко;
- Сдвинулся с мертвой точки – 200 млн на ремонт котельной СВПУ.
Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.