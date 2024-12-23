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Общество

Общество «Знание» запускает второй сезон конкурса для родительских комитетов

24.12.2024 08:20|ПсковКомментариев: 0

Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации объявило о начале приёма заявок на второй сезон конкурса инициатив родительских сообществ. Заявки можно подать на сайте «Знание. Родители» до 11 марта 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В 2025 году планируется наградить в четыре раза больше родительских комитетов, а на реализацию их инициатив будет выделено около 700 миллионов рублей. 

В первом сезоне конкурса свои проекты по развитию воспитательного пространства представили 5003 школы из 89 регионов России. Победителями стали 200 родительских комитетов из 78 регионов страны, которые получили около 160 миллионов рублей на реализацию своих инициатив.

Во втором сезоне ключевые этапы конкурса останутся прежними, но увеличатся их сроки. Приём заявок на конкурс продлится два с половиной месяца и завершится 11 марта 2025 года. Это позволит родительским комитетам более тщательно проработать свои проекты и повысить шансы на победу.

Кроме того, Российское общество «Знание» организует серию обучающих семинаров по разработке проектов и составлению смет для родителей из всех регионов России. На платформе «Знание. Академия» уже доступен онлайн-курс «Родители и система воспитания: формируем будущее вместе». Он поможет родителям, членам родительских комитетов и школьным наставникам лучше понять особенности возрастной психологии, роль родительских сообществ и родительских комитетов в воспитании детей.

«Создание Всероссийского родительского комитета стало своевременным решением, благодаря которому возросло участие семей детей в жизни школ. Родители помогают педагогическому сообществу в организации благоприятной образовательной среды, в решении ключевых вопросов в области воспитания. Первый сезон конкурса инициатив родительских сообществ вызвал большой интерес у жителей нашей страны. Мы объявляем о запуске второго сезона конкурса и желаем удачи всем, кто присоединится к нему в 2025 году. Уверен, что конкурс вновь даст возможность активным родителям реализовать важные проекты в своих регионах», — отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

В новом сезоне конкурса сохранятся ключевые направления, в которых родительским комитетам предстоит разработать проекты:
 гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание.

На этапе оценки заявок будут участвовать региональные родительские комитеты и федеральные эксперты.

В 2025 году в конкурсе смогут принять участие около 800 школ. Для победителей предусмотрены три категории призового фонда: до 500 тысяч, до 1 миллиона и до 2 миллионов рублей.

«Первый сезон конкурса вызвал огромный интерес по всей стране. Мы получили большое количество положительных отзывов, и уже сейчас прогнозируем, что заявок будет еще больше. Поэтому нами было принято решение увеличить сообщество экспертов для оценки родительских инициатив. Также для учителей, советников по воспитанию мы подготовим образовательную программу и рекомендации по взаимодействию с родительскими комитетами, совместной реализации проектных инициатив с родителями, учителями и детьми. Приглашаю к участию в конкурсе все родительские комитеты, в том числе и те, которые участвовали в первом сезоне. Мы ждем ваши инициативы», — заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В сентябре 2024 года на первом заседании Всероссийского родительского комитета (ВРК) было объявлено о проведении конкурса, направленного на поддержку родительских инициатив.

На этом заседании Сергей Кириенко, первый заместитель Руководителя Администрации Президента, сообщил, что Президент поручил выделить из резервного фонда 1 миллиард рублей на реализацию родительских инициатив.

В состав ВРК вошли 52 человека, среди которых учителя и советники директоров по воспитанию, а также победители конкурса «Это у нас семейное» от АНО «Россия — страна возможностей».

К ВРК также присоединились известные личности, такие как Константин Хабенский, народный артист России, художественный руководитель-директор МХТ имени А. П. Чехова и основатель Фонда Хабенского; Андрей Мерзликин, заслуженный артист Российской Федерации; и Мария Ситтель, телеведущая.

Диана Гурцкая, народная артистка Российской Федерации и общественный деятель, и Роман Костомаров, олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы, лично присутствовали на первом заседании ВРК.

Среди членов ВРК также была Сапижат Мазаева, мать участника СВО и Героя России.

Теги: #Российское общество знание #родительский комитет
Источник: Псковская Лента Новостей
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