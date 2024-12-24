Русский язык стал седьмым в списке распространенности языков мира

Государственный институт имени Пушкина подготовил исследование о положении русского языка, согласно которому русский занял седьмое место в списке распространенности языков мира, сообщил и. о. ректора вуза Никита Гусев.
Он отметил, что также в рамках исследования учитывался ареал распространения языков по количеству стран, в которых они используются, пишет РИА Новости.
«Также мы определили рейтинг языков по количеству международных организаций, в которых данный язык является официальным рабочим языком. По статусу в международных организаций русский язык занимает четвертую строчку, уступая английскому, французскому и испанскому языку», - рассказал и. о. ректора института имени Пушкина.
В параметре «Языки по количеству периодических изданий» русский язык занял седьмое место, в цифровой среде - шестое место.
В общем индексе глобальной конкурентоспособности языков русский вошел в топ-5, заняв пятое место.