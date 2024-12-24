Общество

Русский язык стал седьмым в списке распространенности языков мира

Государственный институт имени Пушкина подготовил исследование о положении русского языка, согласно которому русский занял седьмое место в списке распространенности языков мира, сообщил и. о. ректора вуза Никита Гусев.

«По параметру "распространенность языков мира" русский язык занимает седьмое место. Параметр учитывал следующие показатели: языки по числу говорящих на данном языке, количество носителей языка и владеющих им как мировым и иностранным», - сказал Гусев в ходе пресс-конференции «Итоги реализации мероприятий в сфере поддержки русского языка», которая состоялась в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Он отметил, что также в рамках исследования учитывался ареал распространения языков по количеству стран, в которых они используются, пишет РИА Новости.

«Также мы определили рейтинг языков по количеству международных организаций, в которых данный язык является официальным рабочим языком. По статусу в международных организаций русский язык занимает четвертую строчку, уступая английскому, французскому и испанскому языку», - рассказал и. о. ректора института имени Пушкина.

В параметре «Языки по количеству периодических изданий» русский язык занял седьмое место, в цифровой среде - шестое место.

В общем индексе глобальной конкурентоспособности языков русский вошел в топ-5, заняв пятое место.