Общество

В Правительстве Псковской области чествовали энергетиков

Энергетиков Псковской области поздравили с профессиональным праздником. Торжественная церемония награждения состоялась в актовом зале правительства региона во вторник, 24 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Специалистов энергетической сферы от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поприветствовал его заместитель Игорь Шатурный.

«Энергетический комплекс оказывает огромное влияние на развитие экономики региона и страны. Вы вносите огромный вклад в привлечение инвесторов в наш регион. Основная задача — обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии для наших потребителей. Благодаря вашему профессионализму, вы оперативно и слаженно отрабатываете заявки, минимизируете время по отключению для наших жителей», — выступил вице-губернатор.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Почетной грамотой отмечены трое специалистов. 20 работникам энергетической отрасли за профессионализм, достижение высоких результатов в обеспечении бесперебойного электроснабжения жителей региона вручены Благодарственные письма правительства Псковской области. Среди награжденных — мастера, электромонтеры участков по эксплуатации районных сетей и другие. Список награжденных доступен по ссылке.

Ранее губернатор Михаил Ведерников поздравил специалистов энергетической отрасли с профессиональным праздником — Днем энергетика. Глава региона напомнил о том, что в этом году совместными усилиями создана прочная основа для реализации программы повышения надежности электросетевого комплекса Псковской области: определены основные объекты модернизации, получены согласования профильных министерств, выделены федеральные средства. В рамках программы запланирована реконструкция 23 линий электропередачи и установка дополнительных опор для сокращения длин пролетов. В общей сложности планируется обновить 400 км линий.