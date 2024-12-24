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Общество

ООО «Аврора Групп» признали недобросовестным в Псковской области 

25.12.2024 15:16|ПсковКомментариев: 0

Псковский государственный университет обратился в УФАС для включения в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Аврора Групп», заявление удовлетворено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФАС России по Псковской области. 

Заявление было связано с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения контракта на оказание услуг по организации слета-фестиваля патриотических объединений Союзного государства.

По результатам рассмотрения материалов комиссия установила, что после заключения контракта ООО «Аврора Групп» перестало выходить на связь с заказчиком и не отвечало на запросы. 

Согласно сведениям из ЕИС «реестр контрактов», ООО «Аврора Групп» заключено 189 контрактов, из них 93 - исполнены и 80 - на исполнении, 16 контрактов прекращено, из них 3 в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта в связи с нарушением обязательств по контракту.

При принятии решения комиссия учитывала важность и актуальность предмета закупки по организации слёта-фестиваля для представителей студенческих патриотических клубов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации и Республики Беларусь в количестве 260 человек, включая представителей вузов, органов власти, патриотических организаций и молодежных объединений. 

На момент рассмотрения сведений, согласно ЕИС, ООО «Аврора Групп» включено в реестр недобросовестных поставщиков, что свидетельствует о систематическом нарушении условий контрактов.

Комиссия Псковского УФАС России включила ООО «Аврора Групп» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

Теги: #УФАС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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