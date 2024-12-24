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Общество

Грант на свой проект смогут получить школьники на форуме облизбиркома в 2025 году

25.12.2024 20:40|ПсковКомментариев: 0

Форум, организованный Избирательной комиссией Псковской области для школьников, предоставит уникальную возможность выиграть грант на реализацию своего проекта. Об этом в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Для нас важна работа с молодежью. Во-первых - это правовая культура, это обеспечение информацией наших молодых ребят. И самое важное для нас - это подготовка кадров, которые могли бы потом работать в избирательной системе. Мы в этом году провели пятый, юбилейный форум молодежных избирательных комиссий. Достаточно большое представительство, 26 регионов было», - отметил глава облизбиркома.

Избирательная комиссия продолжает работу с молодежью. 

«Мы работаем сейчас с Росмолодежью, делаем грантовую площадку, где можно как раз получить грант. Но мы пошли чуть дальше. В этом году впервые Избирательная комиссия Псковской области провела форум школьников, который прошел у нас осенью. Дело в том, что мы сместились, как это модно сейчас говорить, немножко по возрасту влево. По одной простой причине: ребята из 10-11 классов у нас очень много работают с избирательными комиссиями, они работают либо в качестве волонтеров, либо, по достижении 18 лет, уже членами комиссий. Мы поняли, что нам удобно будет работать со школьниками и как раз школьникам пораньше прививать знания в области электорального права. Самое главное, чтобы они принимали участие в нашей работе, и в молодежной избирательной комиссии в том числе. Поэтому мы провели этот форум», - добавил Игорь Сопов.

Результатом работы форума стало формирование идеи о проведении тематического форума для молодежи школьного возраста. Идею подал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который высоко оценил проведение форума.

«У нас на первом форуме присутствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он оценил по достоинству это мероприятие. Итогом стало его предложение, чтобы форум стал региональной площадкой по распределению грантов для наших школьников. Мы сейчас подготовили документы. Я надеюсь, мы все согласуем, и на будущий год мы уже проведем форум, где ребята смогут представить свой проекты, защитить их, и получат еще деньги. Это уникальная возможность для нас поработать со школьниками. Поэтому большое спасибо губернатору за то, что у нас было сделано. И хочу поблагодарить свой коллектив избирательной комиссии, в частности, аппарат, Наталью Алексееву и наших коллег, кто принимал участие в подготовке этого форума. Я считаю, что эффект получился незабываемым», - подчеркнул Игорь Сопов.

Пресс-портрет
Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
Теги: #обратный отсчет
Источник: Псковская Лента Новостей
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