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Общество

Новогоднее настроение псковичам портят громкие фейерверки и скучные ТВ-шоу – опрос

26.12.2024 18:21|ПсковКомментариев: 0

Каждого пятого псковича в новогоднюю ночь раздражают нескончаемые салюты. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Каждого пятого псковича (20%) больше всего в новогоднюю ночь раздражает шум фейерверков и петард, который не прекращается до самого утра. 10% жалуются на однообразие телевизионных программ и обилие рекламы. 9% испытывают раздражение из-за большого количества нетрезвых людей. 4% не одобряют всеобщее стремление к празднованию Нового года. По 3% жалуются на обильное застолье, которое приводит к перееданию, и недосып. 1 из 100 жалеет, что новогодняя ночь заканчивается так быстро. Еще 1% страдает от одиночества в праздник. Среди прочих причин, вызывающих раздражение в новогоднюю ночь, респонденты назвали загруженность телефонных сетей, высокие цены на такси, отсутствие снега или плохую погоду, незваных гостей, усталость от подготовки, плохое настроение, суету.

Впрочем, 3 из 10 респондентов (29%) признались, что их ничто не раздражает и они наслаждаются праздником.

Женщин чаще мужчин беспокоит шум от фейерверков и петард (24% против 17% соответственно). Мужчинам же чаще не нравится отсутствие интересных ТВ-программ (14% против 6%).

Источник: Псковская Лента Новостей
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