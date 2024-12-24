Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о новогоднем шопинге и правах потребителей

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который стартует на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». На этот раз разговор будет посвящен теме новогоднего шопинга и правам потребителей.

Где лучше всего приобретать подарки для детей к Новому году? Можно ли проверять гирлянды при покупке и на какую информацию обращать внимание на упаковке? Как правильно выбрать конфетный набор для ребенка? Как приложение «Честный знак» может помочь в выборе продуктов на новогодний стол? Какая елка лучше - живая или искусственная? Каков срок годности новогоднего стола? Как не потерять голову от новогодних распродаж и не накупить лишнего?

Об этом и многом другом расcкажут: