Общество

О проблемной месте реки Великой рассказал начальник псковского МЧС

Где чаще всего река Великая выходит из берегов, рассказал начальник ГУ МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин в программе «Обратный отсчет» в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Традиционно у нас в марте-апреле - паводки. В целом год у нас достаточно благополучный. Было у нас одно место. Река Великая в районе Бабаево, у реки там изгиб небольшой, остров Чайкин, вся ледяная масса, все ледовое поле, которое двигается вниз по течению, упирается в этот остров и в итоге образовывается затор. Река, двигаясь, начинает из своих берегов выходить. Справа там Ерусалимка, по-моему, слева Бабаево. Это особенности реки Великой. Это традиционное место, где у нас такие заторно-зажорные явления бывают», - рассказал начальник ведомства.

Сергей Лаврухин напомним, что сотрудники МЧС совместно с военнослужащими 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии подрывали ледовое поле в избежание затопления.