Общество

Наталия Соколова поздравила детей в следственном изоляторе с наступающим Новым годом

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова проверила условия содержания в следственном изоляторе для женщин и несовершеннолетних. Также она поздравила подозреваемых, обвиняемых и осужденных с наступающими праздниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

В сопровождении помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Вячеслава Иванова детский омбудсмен посетила камеры, где содержится данная категория лиц, ознакомилась с материально-бытовым обеспечением, провела прием по личным вопросам. Темы обращений касались семейного права, опеки.

Подрастающему поколению Наталия Соколова вручила подарки от регионального отделения Детского фонда России, пожелав счастья, здоровья и скорейшего возвращения домой. Сладкий набор подарили и подростку, содержащемуся в следственном изоляторе города Великие Луки.