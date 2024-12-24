Онлайн-брифинг о новогоднем шопинге и правах потребителей. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию онлайн-брифинга, который прошел на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 26 декабря. На этот раз разговор был посвящен теме новогоднего шопинга и правам потребителей.
Где лучше всего приобретать подарки для детей к Новому году? Можно ли проверять гирлянды при покупке и на какую информацию обращать внимание на упаковке? Как правильно выбрать конфетный набор для ребенка? Как приложение «Честный знак» может помочь в выборе продуктов на новогодний стол? Какая елка лучше - живая или искусственная? Каков срок годности новогоднего стола? Как не потерять голову от новогодних распродаж и не накупить лишнего?
Об этом и многом другом расcказали:
Ведущая - Татьяна Иванова.