Общество

Онлайн-брифинг о новогоднем шопинге и правах потребителей. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию онлайн-брифинга, который прошел на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 26 декабря. На этот раз разговор был посвящен теме новогоднего шопинга и правам потребителей.

Где лучше всего приобретать подарки для детей к Новому году? Можно ли проверять гирлянды при покупке и на какую информацию обращать внимание на упаковке? Как правильно выбрать конфетный набор для ребенка? Как приложение «Честный знак» может помочь в выборе продуктов на новогодний стол? Какая елка лучше - живая или искусственная? Каков срок годности новогоднего стола? Как не потерять голову от новогодних распродаж и не накупить лишнего?

Об этом и многом другом расcказали:

Ольга Кольцова - начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Надежда Шаманская - заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Ведущая - Татьяна Иванова.