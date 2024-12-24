Общество

«Обратный отсчет»: Сергей Лаврухин об итогах 2024 года для регионального управления МЧС. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 декабря. Гость студии — начальник ГУ МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о главных событиях 2024 года для регионального управления МЧС.

Чем уходящий год отличался от предыдущего года? Как прошли для области паводкоопасный и пожароопасный сезоны? Какими происшествиями запомнился летний купальный сезон? В чем основные причины гибели людей на воде? Стало ли больше пожаров в сравнении с прошлым годом? Какие причины пожаров чаще всего выявляются? Есть ли рост по числу пострадавших от пожаров?

Об этом и многом другом - в эфире.