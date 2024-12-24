Общество

Целесообразность введения обязательной 13-й зарплаты оценил эксперт

В последние недели в российских новостях активно обсуждается инициатива депутатов Госдумы о введении обязательной 13-й зарплаты для всех работников. Игорь Соломин, советник президента АНО «Центр социальных, креативных и законотворческих проектов «Инициатива», провёл анализ инициативы и её возможных последствий для работодателей и сотрудников.

По мнению Соломина, введение обязательного требования о выплате «тринадцатой» зарплаты работодателям нецелесообразно. Он отмечает, что Трудовой кодекс уже предоставляет работодателям право выплачивать различные премии и поощрения, которые по своей сути являются аналогом «тринадцатой» зарплаты.

«Если провести закон о ее обязательной выплате, работодатели могут начать занижать обычные зарплаты, компенсируя это в виде «тринадцатой» в конце года», — считает советник Игорь Соломин.

Ещё один аспект, который рассматривает Игорь Соломин, — это то, что введение обязательной тринадцатой зарплаты потребует от работодателей резервирования средств, что может повлиять на их деятельность, особенно в бюджетных организациях.

Игорь Соломин также обращает внимание на то, что было бы приятнее получать тринадцатую зарплату к отпуску, а не к Новому году. Однако тринадцатая зарплата, или премиальная выплата, представляет собой дополнительное денежное вознаграждение, которое в других странах используется для поощрения сотрудников за хорошую работу. В России же это остаётся на усмотрение компаний.

Предложение о законодательном оформлении тринадцатой зарплаты направлено на поддержку работников в условиях экономической нестабильности. Депутаты считают, что это поможет повысить уровень жизни граждан и снизить социальное неравенство, особенно в условиях растущей инфляции и цен, пишет RuNews24.ru.

Если законопроект будет принят, то это может значительно улучшить финансовое положение многих работников. Тринадцатая зарплата станет дополнительным источником дохода, который позволит покрыть расходы. Кроме того, такая выплата может повысить мотивацию работников, так как будет восприниматься как признание их усилий.

Однако не все работодатели поддерживают эту инициативу. Обязательная тринадцатая зарплата может увеличить финансовую нагрузку на бизнес, особенно на малые и средние предприятия. Для некоторых компаний такая доплата может стать серьёзным испытанием в условиях нестабильной экономики. В результате работодателям, возможно, придётся пересмотреть свои бюджеты и сократить другие выплаты или инвестиции, отмечает эксперт.