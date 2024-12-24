Общество

В Госдуму внесли проект о переоформлении договоров на рыболовные участки

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий до 30 декабря 2025 года без торгов переоформить договоры пользования рыболовными участками, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ разработан в целях совершенствования подходов, применяемых при заключении договоров пользования рыболовным участком. Речь идет о договорах, которые действовали по состоянию на 1 ноября 2024 года.

«В случае перезаключения до 30 декабря 2025 г. 100 процентов договоров поступление дополнительных доходов в федеральный бюджет составит порядка 180 млрд. рублей», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

При этом законопроект не обязывает пользователей переоформлять договоры, а лишь предоставляет им такое право. Однако, если действовавший на 1 ноября 2024 года договор не будет переоформлен до конца 2025 года, то после окончания срока его действия «он не подлежит переоформлению на новый срок и выставляется на аукцион», отмечается в пояснительной записке.

Законопроект содержит положения, направленные на стимулирование пользователей к переоформлению до конца 2025 года действующих договоров. В этом случае право на добычу (вылов) водных биоресурсов по переоформленному договору будет предоставляться на срок, состоящий из 20 лет и оставшейся части срока ранее заключенного договора. То есть, если на момент переоформления договор мог еще действовать, например, один год, то новый переоформляется на 21 год, а если два года – то на 22 года и т.д. При этом плата за договор будет взиматься только за 20 лет, пишет РИА Новости.

С 1 сентября 2024 года вступил в силу механизм долгосрочного (на 20 лет) предоставления права пользования рыболовным участком без проведения торгов для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, промышленного рыболовства, организации любительского рыболовства. Но при условии надлежащего исполнения пользователем обязательств по ранее действовавшим договорам.

По информации Росрыболовства, в настоящее время 9192 рыболовных участка предоставлены в пользование на основании договоров, в том числе порядка 2175 договоров для добычи (вылова) анадромных видов рыб, с разными сроками действия, истекающими в 2024-2035 годах. При этом срок действия около 50% договоров для добычи (вылова) анадромных видов рыб оканчивается в 2027 - 2029 годах. К анадромным относятся рыбы, которые мигрируют из моря в реки для нереста, в том числе чавыча, кижуч, кета, горбуша, нерка, семга.