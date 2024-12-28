Общество

В псковском УФСИН вручили благодарственные письма региональным СМИ

В преддверии Нового года в УФСИН России по Псковской области прошло собрание личного состава с приглашением гостей, на котором были вручены очередные специальные звания сотрудникам УФСИН, за также благодарственными письмами отмечены журналисты региональных СМИ за оперативное и объективное освещение деятельности уголовно-исполнительной системы области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В своем приветственном слове начальник УФСИН Алексей Емельянов выразил благодарность всем присутствующим за плодотворную совместную работу и отметил важность дальнейшего качественного выполнения служебных обязанностей. Он пожелал всем в новом году крепкого здоровья, семейного благополучия и приятных сюрпризов.

За активное сотрудничество с УФСИН представители СМИ были отмечены благодарственными письмами. В том числе благодарность от ведомства получила заместитель директора ООО «Рекламное агентство "Бумеранг"» Марина Кулешова.

Кроме того, памятным подарком был отмечен председатель Совета ветеранов регионального пенитенциарного ведомства Владимир Михайлов.

В рамках торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами города Пскова.