Общество

Более 400 человек передали в полицию великолукские росгвардейцы в этом году

Начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов провел совещание с руководителями вневедомственной охраны и отделения центра лицензионно-разрешительной работы и проверил работу подразделений в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Полковник полиции Игорь Иванов отметил положительные результаты подразделений Росгвардии в регионе, но вместе с тем обозначил проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед вневедомственной охраной и отделением ЛРР, а также пути их наиболее эффективного решения.

С начала года сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» пресекли 29 попыток совершения правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц. За совершение различных правонарушений в полицию передано 412 граждан.

Отделение центра лицензионно-разрешительной работы проверило более 900 владельцев гражданского оружия, выявлено 151 нарушение правил хранения и использования оружия. Изъята 51 единица гражданского оружия и 235 боеприпасов.