Общество

Результаты развития Великих Лук в 2024 году можно назвать достойными — Николай Козловский

Результаты социально-экономического развития города Великие Луки в 2024 году можно назвать достойными. Благодаря добросовестной работе трудовых коллективов промышленных предприятий, организаций малого и среднего бизнеса, а также оптимальным условиям для их развития и роста производительности труда Великие Луки укрепили свой статус одного из крупных промышленных центров Северо-Запада России. Об этом в своем еженедельном обращении сообщил глава города Николай Козловский.

За десять месяцев 2024 года общий объём произведённых и отгруженных товаров, а также выполненных услуг собственными силами великолукских предприятий вырос на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В том числе по обрабатывающему сектору объём вырос на 22,2% к десяти месяцам 2023 года. Оборот по крупным и средним предприятиям вырос на 23,5% по отношению к десяти месяцам прошлого года.

«Существенный рост основных экономических показателей свидетельствует о высокой прибыльности работы предприятий нашего города, что обеспечивает значительные и стабильные отчисления в бюджеты всех уровней», - подчеркнул глава города.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в октябре 2024 года выросла на 29,5% по сравнению с 2023 годом.

«Социально-экономическое развитие включает в себя все сферы жизнедеятельности города, которые взаимосвязаны между собой: динамичное развитие одной отрасли влечёт за собой развитие другой. Особое внимание уделяется образованию как ключевой сфере, от работы которой зависит наше будущее. В 2024 году были выполнены необходимые ремонтные работы в десяти школах города и десяти детских садах, а также в детско-юношеских школах и учреждениях дополнительного образования. Педагоги и учащиеся великолукских школ ежегодно добиваются хороших успехов, подтверждая высокий уровень великолукского образования», - отметил управленец.

Итоги единого государственного экзамена в 2024 году достигли показателей выше общероссийских по ряду предметов. Заметным стал рост среднего балла по профильной математике: в этом году он достиг 68,6 балла. Восемь выпускников 2024 года получили максимальные 100 баллов по таким предметам как литература, химия и биология. Более 70 человек набрали свыше 90 баллов, ещё 238 учащихся показали результат выше 80 баллов.

«Наши школьники хорошо показали себя на всероссийских конкурсах и олимпиадах. Все эти результаты достигнуты благодаря труду наших уважаемых педагогов, которые не только дают своим ученикам качественные знания, но и достойное воспитание», - добавил Николай Козловский.

В 2024 году девять педагогов из Великих Лук стали победителями и призёрами конкурсов профессионального мастерства, 14 представителей педагогического сообщества города стали победителями регионального конкурса «Я — наставник».

В 2024 году великолучане повысили свои спортивные разряды благодаря мастерству и опыту тренеров, таланту и упорству самих спортсменов. В Великих Луках появился ещё один мастер спорта международного класса, 11 мастеров спорта, 57 спортсменов стали кандидатами в мастера спорта, 81 человек получил первый разряд, а 441 спортсмен — массовые спортивные разряды.

Продолжается модернизация спортивных сооружений. Выполнен капитальный ремонт в игровом зале Дома спорта на улице Клевцова, большой ремонт проведён в спортивном зале в детско-юношеской спортивной школе «Атлетика».

Культурная жизнь города также была наполнена значимыми событиями. Прошёл цикл мероприятий, посвящённых Году семьи, мероприятия в честь столетия Героя Советского Союза Александра Матросова, город принял участие на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Великолукский драматический театр открыл 105-й юбилейный сезон, а артист великолукского театра Игорь Николаев удостоен звания заслуженного артиста Российской Федерации.

«Продолжается работа по развитию городской среды. Важно, чтобы в домах великолучан всегда были вода, свет и тепло, дворовые и общественные территории были благоустроенными, а скверы и парки — ухоженными и современными. Это улучшает настроение людей, создаёт общий позитивный жизненный настрой, положительно влияет на мышление, здоровье, желание работать и принимать участие в общественной жизни», - заметил глава Великих Лук.

В этом году продолжилась работа по ремонту дворовых территорий, дорог и тротуаров, общественных мест. В рамках федеральной программы были благоустроены парк в северной части острова Дятлинка и сквер на улице Вокзальной, отремонтированы 19 дворов и один проезд во дворы, выполнен ремонт 8 тротуаров и 22 участков.

«Желаю вам хороших выходных, дорогие друзья! Берегите себя!» - заключил Николай Козловский.