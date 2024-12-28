Общество

Директор псковского планетария развеял мифы о «черной Луне» в Новый год

Никакой «черной Луны», скрывающейся от тени Земли, 31 декабря не будет. Об этом сообщил директор псковского планетария Владимир Колпаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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«Когда Луна скрывается в тени Земли, получается лунное затмение, а 31 декабря будет просто очередное новолуние», - рассказал Владимир Колпаков.

В это время Луна оказывается между Солнцем и Землей. Солнце освещает ту еë часть, которую с Земли не видно. «Но это не значит, что Луна "станет невидимой". При наличии ясного неба еë вполне можно будет заметить на небе, так как часть солнечного света отражается от Земли и попадает на Луну. И потом уже часть этого света отражается от Луны, и мы еë видим (в другие фазы это называется "пепельный свет", когда мы видим и неосвещенную часть Луны). Да, очень слабо видим, но видим! И вовсе не в тени Земли!» - пояснил директор планетария.

Уникальность явления 31 декабря всего лишь в том, что в одном месяце это будет второе новолуние, хотя обычно за месяц случается одно.

«Связано это с тем, что Луна делает один оборот вокруг Земли не за 30-31 день, плюс Земля движется вокруг Солнца. Кому интересно, почитайте про синодический и сидерический периоды Луны», - заключил Владимир Колпаков.

Напомним, ранее в СМИ начала распространяться информация о «черной Луне» в Новый год.