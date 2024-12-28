Общество

Псковский филиал Университета ФСИН России провел «Зимний бал»

Более 80 курсантов стали участниками «Зимнего бала», состоявшегося в Псковском филиале Университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательной организации.

Фото здесь и далее: ПФ Университета ФСИН России

Бал открыл начальник университета Александр Сысоев, который поздравил курсантов и гостей мероприятия с наступающим Новым годом, пожелав всем счастья, здоровья и успехов.

15 пар – участников бала исполнили полонез и мазурку, а также медленные вальсы.

По итогам голосования были выбраны король и королева зимнего бала Псковского филиала Университета ФСИН России – курсанты 3 курса Екатерина Киреева и Иван Далаков.

Мероприятие включало в себя театрализованное представление и концертные номера, чтобы посетители бала смогли отдохнуть и развлечься, рассказали в вузе.

Организатором бала выступили заведующий клубом Елена Одинцова и курсанты совета обучающихся псковского филиала университета.