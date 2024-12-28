Общество

Подготовку кадров обсудили на встрече Дмитрий Шахов и начальник Петербургского университета ФСИН

В Пскове состоялась рабочая встреча уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова и заместителя начальника Санкт-Петербургского Университета Федеральной службы исполнения наказания России – начальника Псковского филиала Александра Сысоева. В ходе беседы обсудили актуальные вопросы правового просвещения и оказания бесплатной юридической помощи жителям Псковской области. Об этом омбудсмен сообщил Псковской Ленте Новостей.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Александр Сысоев в ходе беседы рассказал Дмитрию Шахову о работе в 2024 году по подготовке кадров в Псковском филиале Университета ФСИН России, который готовит специалистов по 18 профессиям в области юриспруденции и правоохранительной деятельности по программам бакалавриата и специалитета для уголовно-исполнительной системы, обучение проводится на бесплатной и платной основе в очной и заочной формах, в учебном заведении для абитуриентов предоставляется 70 бюджетных мест, в распоряжении курсантов имеется государственное общежитие, отметил руководитель вуза.

Александр Сысоев поблагодарил уполномоченного по правам человека в Псковской области за его активное участие в научной деятельности университета, в том числе за выступления на различных международных и российских, межвузовских научно-практических конференциях и семинарах, организуемых Псковским филиалом Санкт-Петербургского университета.

Как отметил Дмитрий Шахов, Псковский филиал Санкт-Петербургского Университета ФСИН России стал лидером по количеству интересных и имеющих практическое значение научно-практических конференций и семинаров в сфере уголовного и уголовно-исполнительного права, соблюдения прав человека в уголовно-правовой сфере. «Уверен, что в этом большая заслуга и руководства псковского филиала, и его преподавательского состава», - сказал псковский омбудсмен.

Псковский уполномоченный по правам человека подчеркнул в беседе, что профессии, по которым вуз готовит специалистов, сегодня являются востребованными в России, поскольку активно проводится реформа уголовно-исполнительной системы. В рамках этой реформы появляются новые формы и методы работы с лицами, освобождаемыми из мест заключения, в том числе очень актуальная тема пробации. Очень важно, как считает псковский омбудсмен, чтобы в уголовно-исполнительную систему приходили высокопрофессиональные кадры, имеющие за плечами как хорошую теоретическую подготовку, в том числе в сфере обеспечения прав и свобод человека и гражданина, так и навыки практической деятельности. Это позволит повысить эффективность деятельности как таких новых форм учреждения ФСИН России как исправительные центры, где лица, осуждённые к лишению свободы, отбывают наказания в новых условиях, которые направлены на гуманизацию уголовного законодательства и ресоциализацию лиц, нарушивших закон в стране, так и других учреждений ФСИН России. По мере сил и возможностей, реализуя свои полномочия, определенные федеральным законом, в правовом просвещении, псковский омбудсмен заверил начальника Псковского филиала Санкт-Петербургского университета в продолжении сотрудничества по профессиональной подготовке кадров, а также возможности организации практики курсантов в аппарате уполномоченного по правам человека в Псковской области.

Особое внимание в беседе Александр Сысоев и Дмитрий Шахов уделили внимание участию курсантов вуза в правовом просвещении населения, организации работы юридической клиники, а также в военно-патриотической деятельности, особенно в год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В завершение беседы Дмитрий Шахов и Александр Сысоев в целях расширения услуг по оказанию бесплатной юридической помощи жителям Псковской области договорились в 2025 году активизировать усилия по повышению эффективности работы юридической клиники при Псковском филиале Санкт-Петербургского Университета ФСИН России.