Общество

Псковский бизнес-омбудсмен обсудил защиту прав предпринимателей на федеральном уровне

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв принял участие в ежегодной встрече региональных омбудсменов, которая прошла в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил бизнес-омбудсмен.

Фото: Аркадий Мурылев

Организатором мероприятия выступил Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Модератором встречи выступил Корзенков Игорь Викторович, руководитель Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

Региональный бизнес-омбудсмен совместно с коллегами-уполномоченными принял участие в круглом столе на тему: «Актуальные вопросы защиты прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации». Работа круглого стола стартовала с обсуждения новых механизмов реализации предложений, прорабатываемых Институтом Уполномоченных по защите прав предпринимателей.

В ходе работы круглого стола особое внимание было уделено вопросу маркировки: трудности, с которыми сталкиваются предприятия при маркировке продукции, технические сложности при реализации маркировки для субъектов бизнеса отдаленных местностей.

В рамках программы участники встречи обсудили вопросы введения туристического налога и необходимость мер поддержки бизнеса приграничья. Работа круглого стола завершилась обменом опыта по защите прав предпринимателей и взаимодействия с органами власти, а также подведением итогов работы за 2024 год.