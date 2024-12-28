Общество

Конкурс «Новогодняя витрина – 2024» прошел в великолукской администрации

В Администрации города Великие Луки состоялось награждение победителей ежегодного смотра-конкурса «Новогодняя витрина – 2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.



Фото здесь и далее: сообщество администрации Великих Лук ВКонтакте

Цель конкурса – придать облику города праздничный вид и повысить активность субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере торговли и общественного питания.

Первое место - салон красоты «Ola-la»;

Второе место - кофейня «Конта»;

Третье место – ювелирный салон «Золотая рыбка».

За участие в смотре-конкурсе дипломами награждены:

Ресторан «Ловать»;

Кафе «Кофейня»;

Салон красоты «Ola-la»;

«Центр цветов»;

Магазин «Цветы»;

«Центр цветов»;

ООО «Салон красоты»;

Магазин «Цветы» декор Flower Family.

«Жюри предстояло оценить не только внешнее убранство. Учитывались также художественный вкус в оформлении, тематические нововведения для покупателей», - отметили в местной администрации.