Конкурс «Новогодняя витрина – 2024» прошел в великолукской администрации

В Администрации города Великие Луки состоялось награждение победителей ежегодного смотра-конкурса «Новогодняя витрина – 2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.
Фото здесь и далее: сообщество администрации Великих Лук ВКонтакте
Цель конкурса – придать облику города праздничный вид и повысить активность субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере торговли и общественного питания.
За участие в смотре-конкурсе дипломами награждены:
«Жюри предстояло оценить не только внешнее убранство. Учитывались также художественный вкус в оформлении, тематические нововведения для покупателей», - отметили в местной администрации.