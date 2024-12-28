Общество

На ярмарку в центре Пскова приглашают местных жителей

Ярмарка в сквере им. А.С. Пушкина начала свою активную работу и представила широкий ассортимент подарков в преддверии Нового года, сообщили в администрации Пскова.



Фото здесь и далее: Telegram-канал администрации Пскова

На ярмарке посетители смогут приобрести свечи из вощины, кукол, изготовленных травницей, сувениры, доски для нарезки и керамические кружки. Кроме того, представлен свежий ржаной хлеб, сочное мясо, разнообразные соусы и деревянные доски для сервировки.

Для любителей домашних заготовок предлагаются грибы, помидоры и огурцы в банках. Для детей гости ярмарки смогут найти множество мягких игрушек, а для друзей и близких — новогодние подарки.

Ярмарку работает с 10:00 до 19:00.