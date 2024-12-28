Общество

Центр подготовки международного волонтёрского корпуса открыт в Тямше

Муниципальный центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Псковском районе открыт на базе Дома культуры деревни Тямша. Об этом глава Псковского района Наталья Федорова рассказала в своих соцсетях.



Фото: страница Натальи Федоровой ВКонтакте

Центр в Тямше станет площадкой для набора, обучения и подготовки волонтёров, которые будут принимать участие в мероприятиях к 80-летию Победы. Здесь будут проходить не только обучающие программы для добровольцев, но и мотивационные и тематические мероприятия.

Открытие центров проводится во всех регионах России и за рубежом.