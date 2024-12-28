Общество

Мальчику из Пскова вручили подарок с «Ёлки желаний»

Один из трёх подарков с «Ёлки желаний» в Пскове — горный велосипед для Владислава — успешно доставлен. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Я рад, что удалось вручить его до наступления Нового года!» - отметил глава города.

Поездка в Москву для Дианы запланирована на весну. Даня получит свой подарок, как только выпишется из больницы.

«Желаю ему скорейшего выздоровления! А всем детям желаю счастья и исполнения желаний в Новом году! Этот праздник потому и называют волшебным, что это время чудес!» - поздравил с наступающим Новым годом Борис Елкин.