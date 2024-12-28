Общество

«ГорДозор»: Чем занять себя на новогодних выходных? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 декабря.

Новый год, ожидаемый многими, приносит с собой, помимо исполнения всех желаний, целых 11 выходных дней. Возникает закономерный вопрос: чем заняться в городе после поедания остатков вкуснейшего оливье, бутербродов и прочих традиционных яств? Может, покататься на сапах, раз река не замерзла? Прокатиться на велосипеде? Посетить музеи и усадьбы?

Вопросы досуга на новогодних праздниках обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков. Начало программы в 18.17. Видеотрансляцию из студии можно посмотреть в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.