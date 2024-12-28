«Постскриптум»: Неделя событий в музее, Псков - для туристов и не на пляже - нельзя! ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 декабря.
Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы:
- Иностранцам в российский вуз – только со знанием языка.
- Неделя событий в Псковском музее.
- Губернатор пригласил туристов провести новогодние праздники в Пскове.
- Городской пляж – только это место является официально разрешенным для запуска фейерверков в Пскове.
- А также политические итоги года в комментарии нашего политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко.