Общество

Священник посоветовал усилить пост после Нового года

В последние дни перед Рождеством Христовым, со второго января, пост становится строже, стоит сделать еще один шаг к празднику и скорректировать свое меню - в зависимости от того, как человек постился ранее, рассказал клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

Рождественский сорокадневный пост начался 28 ноября и завершится 6 января вечером – накануне праздника Рождества Христова, которому он и посвящен. Во время поста мирянам рекомендуется как минимум воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов. В последние дни перед Рождеством пост становится строже, от рыбы также рекомендуется воздерживаться. Впрочем, духовенство советует в личной беседе со священником уточнять меру поста, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах. Ранее Первозванский рассказал, что в новогоднюю ночь на постном столе допускаются рыба, морепродукты и умеренное количество алкоголя.

«Более строгий пост, согласно Типикону (церковному уставу, на который ориентируются в первую очередь монашествующие – ред.) начинается со 2 января. Для мирян рекомендация тут одна – сделать пост строже по сравнению с тем, как вы соблюдали его в предыдущие дни», - сказал отец Максим Первозванский.

Например, по его словам, можно отказаться от мяса, если кто-то до этого по каким-то причинам этого не делал, или от молочной продукции. «То есть сделать ещё один шажочек, на одну ступеньку свою жизнь сделать более воздержанной на эти оставшиеся несколько дней до Рождества Христова. Также хорошо в этот период узнать больше о грядущем празднике, посвятить больше время Богу, сходить в храм», - советует отец Максим.

Он напомнил, что на период январских праздников в Церкви вспоминают нескольких широко известных святых. Так, первого января - день памяти Ильи Муромца – воина, впоследствии - монаха, святого, который стал былинным героем, второго января – день памяти Иоанна Кронштадтского, а шестого – уже рождественский сочельник.

В Русской православной церкви большая часть новогодних праздников - время подготовки к Рождеству Христову, которое отмечают 7 января. До 1918 года в России был распространен юлианский календарь, по которому Новый год наступал после Рождества. РПЦ не перешла, в отличие от советских властей, на григорианский календарь. И сейчас Новый год празднуют перед Рождеством Христовым, а «старый», или «по старому стилю» некоторые отмечают в ночь с 13 на 14 января, пишет РИА Новости.