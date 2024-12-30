Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами как в ресторане
«Легкая кухня»
Работа на «Горводоканале»
Обследования без очередей и хамства
Воспитатели будущего
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Ленин в Пскове
график работы Парка «Волшебная гора»
Игорь Иванов Профсоюзы уважают
От стекляшки до «чебурашки»
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Профсоюз Первый помощник
Что привезти из Пскова?
Платное лечение
резонанс 2024
2024 год Политические итоги
 
 
 
ещё Общество 30.12.2024 11:500 Как встретить Новый год и не умереть 02.01.2025 15:100 Священник посоветовал усилить пост после Нового года 02.01.2025 14:500 Парк «Волшебная гора» в Пскове приглашает на новогоднюю сказку и дискотеку 02.01.2025 14:300 Александр Козловский исполнил новогоднее желание девочки из Пскова 02.01.2025 13:000 Жительницу Пыталовского района пытались обмануть мошенники: «Оформляй кредит на полтора миллиона, пока я её держу на линии» 02.01.2025 12:300 В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом
 
 
 
Самое популярное 30.12.2024 15:406 Интерактив: Пробки образовались в Пскове 27.12.2024 10:194 Студентка ПсковГУ из Индии скончалась, предположительно, от туберкулеза 28.12.2024 11:335 Тотальное подорожание 27.12.2024 11:3210 Третий памятник княгине Ольге появится в Пскове 28.12.2024 18:250 Интерактив. Консервация Дома Седельщикова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Священник посоветовал усилить пост после Нового года

02.01.2025 15:10|ПсковКомментариев: 0

В последние дни перед Рождеством Христовым, со второго января, пост становится строже, стоит сделать еще один шаг к празднику и скорректировать свое меню - в зависимости от того, как человек постился ранее, рассказал клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

Рождественский сорокадневный пост начался 28 ноября и завершится 6 января вечером – накануне праздника Рождества Христова, которому он и посвящен. Во время поста мирянам рекомендуется как минимум воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов. В последние дни перед Рождеством пост становится строже, от рыбы также рекомендуется воздерживаться. Впрочем, духовенство советует в личной беседе со священником уточнять меру поста, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах. Ранее Первозванский рассказал, что в новогоднюю ночь на постном столе допускаются рыба, морепродукты и умеренное количество алкоголя.

«Более строгий пост, согласно Типикону (церковному уставу, на который ориентируются в первую очередь монашествующие – ред.) начинается со 2 января. Для мирян рекомендация тут одна – сделать пост строже по сравнению с тем, как вы соблюдали его в предыдущие дни», - сказал отец Максим Первозванский.

Например, по его словам, можно отказаться от мяса, если кто-то до этого по каким-то причинам этого не делал, или от молочной продукции. «То есть сделать ещё один шажочек, на одну ступеньку свою жизнь сделать более воздержанной на эти оставшиеся несколько дней до Рождества Христова. Также хорошо в этот период узнать больше о грядущем празднике, посвятить больше время Богу, сходить в храм», - советует отец Максим.

Он напомнил, что на период январских праздников в Церкви вспоминают нескольких широко известных святых. Так, первого января - день памяти Ильи Муромца – воина, впоследствии - монаха, святого, который стал былинным героем, второго января – день памяти Иоанна Кронштадтского, а шестого – уже рождественский сочельник.

В Русской православной церкви большая часть новогодних праздников - время подготовки к Рождеству Христову, которое отмечают 7 января. До 1918 года в России был распространен юлианский календарь, по которому Новый год наступал после Рождества. РПЦ не перешла, в отличие от советских властей, на григорианский календарь. И сейчас Новый год празднуют перед Рождеством Христовым, а «старый», или «по старому стилю» некоторые отмечают в ночь с 13 на 14 января, пишет РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег потратили на новогодние подарки?
В опросе приняло участие 60 человек
02.01.2025, 15:100 Священник посоветовал усилить пост после Нового года 02.01.2025, 14:500 Парк «Волшебная гора» в Пскове приглашает на новогоднюю сказку и дискотеку 02.01.2025, 14:310 В Порховском районе мужчина подозревается в убийстве своей сожительницы 02.01.2025, 14:300 Александр Козловский исполнил новогоднее желание девочки из Пскова
02.01.2025, 14:100 Псковские «моржи» устроили первый заплыв в 2025 году 02.01.2025, 13:500 Новогодний бал-маскарад пройдёт в Пскове 02.01.2025, 13:250 Пять техногенных пожаров произошли в Псковской области 1 января 02.01.2025, 13:000 Жительницу Пыталовского района пытались обмануть мошенники: «Оформляй кредит на полтора миллиона, пока я её держу на линии»
02.01.2025, 12:330 На вертепное представление приглашает псковский музей в Рождество 02.01.2025, 12:300 В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом 02.01.2025, 12:020 Сильный снег ожидается на территории Псковской области во второй половине дня 02.01.2025, 12:000 Более 800 партий продукции животного происхождения изъяли на границе в Псковской области за 2024 год
02.01.2025, 11:300 День памяти святого Иоанна Кронштадтского отмечают православные 02.01.2025, 11:030 22 человека спасли при пожаре в жилом доме в Пскове 02.01.2025, 10:420 Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за метели 02.01.2025, 10:330 Полицейским разрешат свободно заходить в дома мигрантов
02.01.2025, 09:000 Эксперт рассказал об условиях для выхода на пенсию в 2025 году 02.01.2025, 00:290 Скончался экс-народный депутат СССР Виктор Алкснис 01.01.2025, 22:000 Роспотребнадзор сообщил о росте активности ОРВИ 01.01.2025, 21:300 Правительство подготовит предложения по методологии преподавания русского
01.01.2025, 21:000 В Великих Луках поздравили со 100-летним юбилеем двух ветеранов 01.01.2025, 20:300 Пробежка длиной 2025 метров состоялась в Пскове 01.01.2025, 20:000 Фотофакт: Машина улетела в кювет в Борисовичах Псковского района 01.01.2025, 19:300 Движение автобуса №53 возобновится в Пскове
01.01.2025, 19:000 В России ограничили срок пребывания иностранцев без виз 01.01.2025, 18:300 Водительские права со сроком действия до 2025 года продлят автоматически 01.01.2025, 18:000 Подозреваемую в хищении женщину задержали в Пскове 01.01.2025, 17:300 Какие налоговые изменения ждут бизнес и граждан в новом году
01.01.2025, 17:000 Новогодняя дискотека состоялась в парке «Волшебная гора» в Пскове 01.01.2025, 16:300 Фотофакт: Северное сияние наблюдали в Печорах в новогоднюю ночь 01.01.2025, 16:000 Завершился полный переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям 01.01.2025, 15:420 Женщина в темно-синей футболке пропала в Великих Луках
01.01.2025, 15:300 В Псковской области праздничные мероприятия прошли без нарушений общественного порядка 01.01.2025, 15:001 Зарплаты бюджетников проиндексировали на 13,2% с 1 января 01.01.2025, 14:300 Видеофакт: Массовая зарядка прошла в Великих Луках 01.01.2025, 14:160 «Квартирник»: Первоянварский чилл с Лизой Матрёшкой и о лучшем, что случилось с группой в 2024 году. ВИДЕО
01.01.2025, 14:000 Условие договора о теплоснабжении Псковской межрайонной больницы признали недействительным 01.01.2025, 13:300 В России ввели новые правила покупки сим-карт для иностранцев 01.01.2025, 13:260 Мокрый снег с дождем ожидается в Псковской области 2 января 01.01.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с Лизой Матрёшкой
01.01.2025, 12:570 «Квартирник»: Елена Васильчикова (KaLLi) на ПЛН FM. ВИДЕО 01.01.2025, 12:300 Специалисты «СитиИнвестГрупп» чистили дороги в новогоднюю ночь 01.01.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с Еленой Васильчиковой (KaLLi) 01.01.2025, 11:300 Нежилой дом горел в Локнянском округе 31 декабря
01.01.2025, 11:200 Мужчина пострадал при пожаре в новоржевской деревне Устиново 01.01.2025, 11:000 «Квартирник»: Первоянварский чилл с Лизой Матрёшкой и о лучшем, что случилось с группой в 2024 году 01.01.2025, 10:370 Две значимые даты будут отмечаться в Дновском округе в 2025 году 01.01.2025, 10:000 Елена Васильчикова (KaLLi) станет гостем программы «Квартирник» на ПЛН FM
01.01.2025, 09:300 Экс-президент Эстонии Рюйтель скончался в возрасте 96 лет 01.01.2025, 09:000 День памяти преподобного Илии Муромца, Печерского отмечается 1 января 31.12.2024, 22:200 Михаил Ведерников: Уходящий год стал особенным 31.12.2024, 22:000 В Псковской области за неделю выявили свыше трех тысяч случаев ОРВИ
31.12.2024, 21:400 Дмитрий Шахов: Старайтесь верить в чудеса — это делает человека моложе, счастливее и добрее 31.12.2024, 21:200 До +5 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 1 января 31.12.2024, 21:000 Александр Козловский: Пусть в новом году сбудутся самые смелые и сокровенные мечты 31.12.2024, 20:400 Большинство респондентов ПЛН поддерживают запрет продажи пиротехники
31.12.2024, 20:200 «Обратный отсчет»: Илианна Петрова об итогах работы сферы культуры региона в 2024 году и планах на 2025 год. ВИДЕО 31.12.2024, 20:000 Епископ Сергий: Желаю, чтобы счастье и радость вошли в каждый дом 31.12.2024, 19:400 Юрист рассказал, кому нужно срочно заменить водительские права в 2025 году 31.12.2024, 19:200 Александр Борисов: Пусть 2025 год станет временем новых возможностей
31.12.2024, 18:580 Путин выступил с новогодним обращением к россиянам 31.12.2024, 18:400 Мультимедийный и реконструкторский фестивали пройдут в Псковской области в 2025 году  31.12.2024, 18:200 Сильный мокрый снег ожидается в Псковской области 1 января 31.12.2024, 18:000 Профилактическая акция Росгвардии «Безопасный новый год» проходит в Псковской области
31.12.2024, 17:400 Россия повысит ввозные пошлины на некоторые товары из недружественных стран 31.12.2024, 17:200 Свыше 750 млн рублей привлекли в Псковскую область по нацпроекту «Культура» 31.12.2024, 17:100 Александр Котов: Желаю каждому в Новом году наполнять свой разум созидательными мыслями 31.12.2024, 17:000 Андрей Беляев: Пусть Новый год будет удачным и счастливым
31.12.2024, 16:550 Фотофакт: Автомобиль Деда Мороза был замечен на парковке ТРЦ в Пскове 31.12.2024, 16:400 В Пскове росгвардейцы поздравили вдову ветерана войск правопорядка с Новым годом и Рождеством 31.12.2024, 16:200 Планка задана, и мы будем ее держаться: Илианна Петрова о культурной повестке-2025 31.12.2024, 16:000 Изменить круг своих друзей в Новому году хотят 10% псковичей - опрос
31.12.2024, 15:570 Следственное управление напоминает псковичам о правилах безопасности при использовании пиротехники 31.12.2024, 15:400 Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил личный состав ведомства с наступающим Новым годом 31.12.2024, 15:200 Открытая тренировка по воркауту пройдет 1 января в Великих Луках 31.12.2024, 15:000 Игорь Иванов: Пусть каждый день будет наполнен новыми возможностями и успехами
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru