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Общество

Названы способы защитить данные при переходе по вредоносной ссылке

02.01.2025 16:30|ПсковКомментариев: 0

Россиянам советуют, чтобы защитить данные в случае перехода по вредоносной ссылке, сразу выключить Wi-Fi и мобильный интернет, а также обновить пароли, рассказал замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

«Если вы перешли по вредоносной ссылке, можно сделать: не вводите никаких данных, особенно личных или финансовых, не загружайте файлы и не устанавливайте программы, если это было предложено, а также отключите устройство от интернета (Wi-Fi и мобильные сети). Это может предотвратить передачу данных или установку вредоносного ПО и, если вы ввели пароль, смените его как можно скорее», - сказал эксперт.

Он также отметил, что для критически важных аккаунтов - почты, банковских приложений - нужно использовать сложные уникальные пароли.

Эксперт посоветовал проверить и счета на наличие подозрительных операций и сообщить в банк, если есть подозрения на компрометацию данных, пишет РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
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