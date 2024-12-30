Общество

Более 800 партий продукции животного происхождения изъяли на границе в Псковской области за 2024 год

Ввоз 821 партии продукции животного происхождения запретили в пунктах пропуска через государственную границу в Псковской области за 2024 год. Общий объём продукции составил почти три тонны. Помимо этого, за год изъяли 42 партии кормов, а также 23 партии пищевых куриных яиц в количестве 1190 штук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В Псковской области через границу пытались ввезти мясосырье, рыбу и рыбную продукцию, готовую мясную и молочную продукцию, сырье животного происхождения, мёд, а также лекарственные средства и прочие грузы из 24 стран мира. Больше всего нарушений было зафиксировано при ввозе в ручной клади и багаже пассажиров животноводческой продукции из Молдовы и стран Прибалтики.

Вся продукция была возвращена на сопредельную территорию.

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора обращает внимание физических лиц, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза, о правилах ввоза продукции животного происхождения в ручной клади и багаже пассажиров.

В соответствии с Положением о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденном решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, разрешается ввоз в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования физическими лицами подконтрольных товаров из третьих стран, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара, до 5 килограммов включительно в расчёте на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны вывоза.