Общество

Эксперт рассказала о рисках переедания в праздники

Руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич 2 января рассказала, почему люди доедают после праздников всё, что приготовили, и как это вредит здоровью.

Отмечается, что нет ничего плохого в том, что люди после новогодней ночи продолжают доедать салаты и пироги, если этому сопутствуют активный отдых, зимние забавы и встречи с друзьями на свежем морозном воздухе, а сами продукты хранились правильно.

Однако если не проявлять физической активности, то это может вызвать ряд негативных последствий, а именно увеличения массы тела за семь дней в среднем на 2,5 кг; риск пищевых инфекций и отравлений, особенно если еда не была термически обработана, оставалась долгое время при комнатной температуре и заправлена майонезом; обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе это панкреатиты и холециститы.

Среди причин переедания эксперт указала содержание в пище сахара и жиров, которые активируют центры удовольствия в головном мозге, стимулируя желание есть больше. Также на переедание может повлиять эмоциональное состояние (стресс, подавленность) и социальные привычки, когда еда становится частью досуга.

Уточняется, что при потреблении энергоемкой пищи важно поддерживать высокий уровень физической активности. Это поможет добиться стабильной регуляции массы тела. Достаточная физическая нагрузка сохраняет баланс между потребностями и тратами энергии. В противном случае энергия, поступающая с пищей, не успевает израсходоваться и откладывается в жировую ткань.

По словам эксперта, для организации здорового питания после новогодних праздников следует учитывать несколько принципов: стараться есть в одно и то же время, включать в рацион больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, уменьшить потребление сахара и насыщенных жиров и пить достаточное количество воды, пишут «Известия».

Елиашевич дала пример того, как питаться для налаживания сбалансированного рациона.

На завтрак она посоветовала есть овсяную кашу на воде (100 г) с 50 г ягод или сырники, запеченные в духовке, со столовой ложкой сметаны 10% (100 г). В качестве перекуса можно взять 150 г яблока или 10 г грецких орехов, на обед — салат из листьев салата, черри, авокадо со столовой ложкой оливкового масла и семенами кунжута (200 г), куриную грудку на гриле (100 г) и апельсин (150 г), на ужин — запеченную рыбу (100 г) с брокколи (200 г).

Строгие диеты обычно не рекомендуются, так как они могут привести к психологическому дискомфорту и, как следствие, к частым срывам и весовым качелям. Вместо диет нужно придерживаться сбалансированного и разнообразного питания, что поможет восстановить нормальное состояние организма без чрезмерных ограничений, заключила специалист.