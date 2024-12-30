Общество

Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить каналы с пропагандой ИГ

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить каналы с пропагандой «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), а также сведений о продаже поддельных документов. Об этом сказано в материалах дела об административном правонарушении, с которыми ознакомился ТАСС.

«В Роскомнадзор поступило требование первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации о принятии мер по ограничению доступа в сети Интернет к информационным ресурсам, содержащим информацию, содержащую оправдание деятельности террористической организации "Исламское государство", и информации, содержащей предложение о приобретении поддельных документов, представляющих права или освобождающих от обязанностей. Роскомнадзором в рамках исполнения требований в организацию Telegram Messenger Inc. в электронном виде направлены соответствующие уведомления», - сказано в одном из документов дела.

После этого в отношении мессенджера был составлен протокол по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), ему был назначен штраф в размере 4 млн рублей.

Также в материалах сказано, что еще одной причиной составления протокола стал отказ администрации мессенджера удалить информацию о незаконных массовых мероприятиях, посты с дискредитацией ВС РФ и заметки, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России.

Решение о штрафе Telegram было вынесено 3 декабря. Однако его причина не называлась. В октябре сообщалось, что Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление ряда каналов с призывами отделить Урал от остальной части России. В августе Telegram был оштрафован за аналогичное правонарушение на 4 млн рублей.

С февраля 2021 года Роскомнадзор регулярно составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе обращенные к несовершеннолетним, а также публиковали иную информацию, распространение которой в России запрещено.