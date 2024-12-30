Общество

Почти 130 тысяч россиян встретили Новый год в поездах

28 тыс. россиян встретили Новый год в поездах, на борту самолетов - 6 тыс. Об этом сообщили в Минтрансе.

«На борту воздушных судов российских перевозчиков Новый год встретили 6 тыс. человек. В поездах Новый год встретили 128 тыс. пассажиров», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в новогоднюю ночь в небе одномоментно находились 56 самолетов отечественных авиакомпаний, на борту которых находилось более 200 бортпроводников. Этими самолетами управляли 112 пилотов. Для управления воздушным движением в новогоднюю смену вышли около 1,2 тыс. диспетчеров.

В ночь с 31 декабря на 1 января по сети российских железных дорог ехали 547 поездов дальнего следования. Для того, чтобы все праздничные поездки состоялись, в Новый год работали более 80 тыс. железнодорожников, отметили в Минтрансе.