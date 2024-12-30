Общество

В Госдуму внесут проект об использовании в рекламе образа многодетной семьи

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который в некоторых случаях предполагает использование в рекламе образа многодетной семьи.

«В случае размещения на телеканале (в телепрограммах, телепередачах) рекламы, направленной на формирование позитивного образа многодетной семьи, рекламодатели, рекламораспространители и их представители и посредники обязаны использовать образы семей с тремя и более детьми», - говорится в проекте закона.

По мнению Нилова, принятие законопроекта окажет положительное влияние на динамику рождаемости в стране, «будет способствовать укреплению семейных ценностей, повышению престижа многодетности в обществе». Он добавил, что законопроект будет внесен в Госдуму после новогодних праздников, пишет ТАСС.

«Для повышения рождаемости в стране наряду с повышением уровня жизни семей и их доходов, улучшением жилищных условий, повышением доступности услуг присмотра за детьми, установлением гарантий для многодетных семей, крайне важно формирование у людей позитивного образа многодетной семьи. Семья с тремя детьми должна стать нормой для России. Одним из эффективных инструментов для формирования в обществе позитивного образа многодетной семьи является реклама, размещаемая в телепрограммах и телепередачах», - говорится в пояснительной записке.

В ней также приводятся данные, согласно которым в 2025 году в России родятся 1,153 млн человек, а в 2026 году - 1,143 млн человек.