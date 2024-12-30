Общество

Детская гибель при пожарах в России увеличилась на 20% — МЧС

За год количество пожаров в жилье снизилось на 12%. Как сообщили в Telegram-канале МЧС РФ, в 2024 году произошло более 344 тысяч пожаров. Из них более 96 тысяч - в жилых домах и квартирах. По сравнению с предыдущим годом детская гибель при пожарах увеличилась на 20%.

Более 50% всех пожаров произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Неосторожное обращение с огнем становится причиной каждого третьего пожара в жилье.

«Случаи, когда родители оставляют детей без присмотра, происходят все чаще. Зачастую тела малышей находят в шкафах, под кроватью или одеялом. Так они пытаются спрятаться. Расскажи ребенку алгоритм действий при пожаре», - призвали в МЧС.

Также специалисты советуют установить в жилье пожарный извещатель. Прибор обнаружит пламя на ранней стадии. Среагирует на дым громким звуком. Также можно приобрети огнетушитель. Он поможет справиться с возгоранием на ранней стадии.

Первым делом при возгорании стоит вызывать пожарных по номерам: 101 или 112.