Общество

Всемирный день азбуки Брайля отмечают 4 января

4 января 2019 года впервые был отмечен Всемирный день азбуки Брайля, посвящённый изобретению французского тифлопедагога Луи Брайля. Праздник был учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 2018 года в целях повышения осведомленности о значении азбуки Брайля как одного из средств общения для полной реализации прав человека слепых и слабовидящих людей.

Луи Брайль родился в начале XIX века во Франции в семье сапожника и шорника. Несчастный случай в трёхлетнем возрасте привёл к тому, что у мальчика развилось симпатическое воспаление глаз, и он ослеп. Его родители приложили огромные усилия к тому, чтобы ребёнок получил образование. Он посещал школу для слепых детей и обучался там по уже существовавшему тогда рельефно-линейному шрифту Валентина Гаюи, его шрифт представлял собой выпуклые изображения букв алфавита. Вскоре подросток обратил внимание на использовавшуюся в армии и изобретённую капитаном Шарлем Барбье систему кодирования литер, именуемую «ночным шрифтом». Эта система использовалась для чтения в темноте на ощупь.

В 1824 году Луи Брайль создаёт альтернативный использовавшемуся рельефно-линейному шрифту Гаюи вариант азбуки для слепых людей. В основе этой азбуки лежал тактильный рельефно-точечный шрифт. Он представлял собой систему кодирования букв и цифр при помощи определённых комбинаций выпуклых точек. Шрифт, изобретённый Луи Брайлем, оказался очень удобен несмотря на то, что первая его оценка врачами была негативной. Изобретение получило широкое распространение по всему миру, оно используется в тифлопедагогике и в настоящее время, пишет Calend.ru.

В конце XIX века в США появилась первая пишущая машинка Брайля. Это изобретение продолжило совершенствоваться и в ХХ веке, к середине которого появились первые принтеры для тиснения шрифтом Брайля. К концу ХХ века шрифт Брайля начал использоваться и в компьютерной технике, где появился Дисплей Брайля, – устройство вывода для отображения текстовой информации шрифтом Брайля. Со временем азбука Брайля была приспособлена под многие языки мира.

Ограниченные возможности людей, являющихся инвалидами по зрению, требуют отдельного внимания общества и государства. Ведь только полностью слепых людей на Земле, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается 39 миллионов человек, а общее число людей с заболеваниями по зрению составляет миллиард человек.

Изобретение Луи Брайля в деле оказания помощи слепым и слабовидящим людям в реализации своих прав и возможностей было оценено ООН по заслугам. День рождения знаменитого тифлопедагога стал основополагающим при учреждении памятной даты. В 2019 году 4 января исполнилось 210 лет со дня его рождения.

Азбука Брайля используется слепыми и слабовидящими людьми не только для чтения, но и для письма. Правда, письмо имеет свои особенности. Знаки пишутся методом прокалывания точек на обратной стороне листа справа-налево с тем, чтобы чтение было возможно в традиционной форме (слева-направо). Со временем азбука Брайля было усовершенствована и усложнена новыми знаками. Сегодня с её помощью можно передавать не только буквы и цифры, но и музыкальные знаки, математические и научные символы.