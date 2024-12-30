Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами как в ресторане
Работа на «Горводоканале»
Обследования без очередей и хамства
Господин Рейтингомер
«Лёгкая кухня»
Воспитатели будущего
100 самых Влиятельных псковичей
«Истфакт» Ленин в Пскове
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
От стекляшки до «чебурашки»
резонанс 2024
Отпечаталось В сердце
Платное лечение
Игорь Иванов Профсоюзы уважают
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
2024 год Политические итоги
 
 
 
ещё Общество 30.12.2024 11:500 Как встретить Новый год и не умереть 04.01.2025 12:400 Всемирный день азбуки Брайля отмечают 4 января 04.01.2025 12:000 Задерживается вылет утреннего авиарейса Москва — Псков 04.01.2025 11:300 В 2025 году в РФ начнут формировать цифровой профиль мигранта 04.01.2025 10:500 Детская гибель при пожарах в России увеличилась на 20% — МЧС 04.01.2025 10:300 В Госдуму внесут проект об использовании в рекламе образа многодетной семьи
 
 
 
Самое популярное 03.01.2025 09:021 Россиянам раскрыли принцип индексации пенсий в 2025 году 30.12.2024 15:406 Интерактив: Пробки образовались в Пскове 28.12.2024 11:335 Тотальное подорожание 02.01.2025 17:500 Интерактив: Горячие гости Пскова 28.12.2024 18:250 Интерактив. Консервация Дома Седельщикова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Всемирный день азбуки Брайля отмечают 4 января

04.01.2025 12:40|ПсковКомментариев: 0

4 января 2019 года впервые был отмечен Всемирный день азбуки Брайля, посвящённый изобретению французского тифлопедагога Луи Брайля. Праздник был учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 2018 года в целях повышения осведомленности о значении азбуки Брайля как одного из средств общения для полной реализации прав человека слепых и слабовидящих людей.

Луи Брайль родился в начале XIX века во Франции в семье сапожника и шорника. Несчастный случай в трёхлетнем возрасте привёл к тому, что у мальчика развилось симпатическое воспаление глаз, и он ослеп. Его родители приложили огромные усилия к тому, чтобы ребёнок получил образование. Он посещал школу для слепых детей и обучался там по уже существовавшему тогда рельефно-линейному шрифту Валентина Гаюи, его шрифт представлял собой выпуклые изображения букв алфавита. Вскоре подросток обратил внимание на использовавшуюся в армии и изобретённую капитаном Шарлем Барбье систему кодирования литер, именуемую «ночным шрифтом». Эта система использовалась для чтения в темноте на ощупь.

В 1824 году Луи Брайль создаёт альтернативный использовавшемуся рельефно-линейному шрифту Гаюи вариант азбуки для слепых людей. В основе этой азбуки лежал тактильный рельефно-точечный шрифт. Он представлял собой систему кодирования букв и цифр при помощи определённых комбинаций выпуклых точек. Шрифт, изобретённый Луи Брайлем, оказался очень удобен несмотря на то, что первая его оценка врачами была негативной. Изобретение получило широкое распространение по всему миру, оно используется в тифлопедагогике и в настоящее время, пишет Calend.ru

В конце XIX века в США появилась первая пишущая машинка Брайля. Это изобретение продолжило совершенствоваться и в ХХ веке, к середине которого появились первые принтеры для тиснения шрифтом Брайля. К концу ХХ века шрифт Брайля начал использоваться и в компьютерной технике, где появился Дисплей Брайля, – устройство вывода для отображения текстовой информации шрифтом Брайля. Со временем азбука Брайля была приспособлена под многие языки мира.

Ограниченные возможности людей, являющихся инвалидами по зрению, требуют отдельного внимания общества и государства. Ведь только полностью слепых людей на Земле, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается 39 миллионов человек, а общее число людей с заболеваниями по зрению составляет миллиард человек.

Изобретение Луи Брайля в деле оказания помощи слепым и слабовидящим людям в реализации своих прав и возможностей было оценено ООН по заслугам. День рождения знаменитого тифлопедагога стал основополагающим при учреждении памятной даты. В 2019 году 4 января исполнилось 210 лет со дня его рождения.

Азбука Брайля используется слепыми и слабовидящими людьми не только для чтения, но и для письма. Правда, письмо имеет свои особенности. Знаки пишутся методом прокалывания точек на обратной стороне листа справа-налево с тем, чтобы чтение было возможно в традиционной форме (слева-направо). Со временем азбука Брайля было усовершенствована и усложнена новыми знаками. Сегодня с её помощью можно передавать не только буквы и цифры, но и музыкальные знаки, математические и научные символы.

Теги: #инвалиды #слабовидящие
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег потратили на новогодние подарки?
В опросе приняло участие 127 человек
04.01.2025, 12:570 Несколько автомобилей вылетели в кювет на трассе Р-23 в Псковской области 04.01.2025, 12:400 Всемирный день азбуки Брайля отмечают 4 января 04.01.2025, 12:200 Произведения европейского барокко прозвучат в Пскове на органном концерте 04.01.2025, 12:000 Задерживается вылет утреннего авиарейса Москва — Псков
04.01.2025, 11:461 Сбитый в Ленобласти БПЛА двигался через Псковскую область 04.01.2025, 11:410 На Земле началась слабая магнитная буря класса G1 04.01.2025, 11:300 В 2025 году в РФ начнут формировать цифровой профиль мигранта 04.01.2025, 11:100 Молодых поэтов Пскова приглашают на учебу 25 января
04.01.2025, 10:500 Детская гибель при пожарах в России увеличилась на 20% — МЧС 04.01.2025, 10:300 В Госдуму внесут проект об использовании в рекламе образа многодетной семьи 04.01.2025, 10:100 На вокзалах Пскова и Дно готовятся встретить поезд Деда Мороза 4 января 04.01.2025, 09:490 Ночью в небе над областью сбит БПЛА самолетного типа — Михаил Ведерников
04.01.2025, 09:380 Поиски пропавшего 31-летнего мужчины в Локнянском округе осложняются выпадением снега 04.01.2025, 09:220 Кареглазая женщина в пуховой шапке пропала в Печорах 04.01.2025, 09:010 Украинский беспилотник сбили над Псковской областью 03.01.2025, 21:401 Эксперт рассказал, как рост зарплат угрожает российскому бизнесу
03.01.2025, 21:200 Эксперт Минздрава перечислил симптомы доминирующего варианта гриппа 03.01.2025, 21:010 Врач-дерматовенеролог: Недосыпание и стресс могут значительно ослабить иммунитет 03.01.2025, 21:000 Снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 4 января 03.01.2025, 20:380 Почти 130 тысяч россиян встретили Новый год в поездах
03.01.2025, 20:100 Авария с фурой перекрыла движение на трассе «Псков» у Никольского 03.01.2025, 19:520 Комитет Госдумы рассмотрит проект о допотпуске для полицейских-ветеранов 03.01.2025, 19:250 Умерла актриса МХАТа имени Горького Генриэтта Ромодина 03.01.2025, 19:020 Выставку работ Владислава Парфенова «Вторая жизнь» представят псковичам 4 января
03.01.2025, 18:350 Концерт «Старые новые песни» проходит в Псковской областной филармонии 03.01.2025, 18:100 Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить каналы с пропагандой ИГ 03.01.2025, 17:450 От парижанина Форе до псковички Лаптевой: оригинальная программа ждёт слушателей первого концерта-2025 в Тригорском 03.01.2025, 17:220 Тренер олимпийской чемпионки умер в возрасте 80 лет
03.01.2025, 17:020 Впервые с начала года на Солнце произошла вспышка высочайшего класса 03.01.2025, 16:390 Костюмированное шествие устроят в Пскове в рамках гуляний «Рождество начинается здесь!» 03.01.2025, 16:150 Правительство поручило ВЭБ.РФ поддержать строительство шести новых аэропортов 03.01.2025, 15:500 Замначальника инспекции РЖД Мартьянова арестовали по делу о подготовке теракта
03.01.2025, 15:250 Жителя Порхова, который из ревности заживо сжег сожительницу, заключили под стражу 03.01.2025, 15:000 Патриарх Кирилл предложил отмечать 3 января день возведения Москвы в ранг столицы 03.01.2025, 14:350 Более 500 жителей Порховского района остаются без электричества 03.01.2025, 14:140 Россиянам рассказали, как защититься от мошенников
03.01.2025, 13:500 В России утвердили ГОСТ по научно-популярному туризму 03.01.2025, 13:250 Автомобиль Opel сгорел в Великих Луках 03.01.2025, 13:000 Число кочевых семей в РФ с 2020 года выросло более чем на 30% 03.01.2025, 12:500 «На пятой передаче»: Автоитоги 2024 в Пскове
03.01.2025, 12:400 В России ужесточаются правила получения РВП и ВНЖ на основании брака 03.01.2025, 12:150 Елку в Пушкинских Горах наклонило ветром 03.01.2025, 12:100 Пассажирка травмирована в результате выезда неизвестного водителя на встречную полосу в Пскове 03.01.2025, 11:490 Мигранты с 30 июня при въезде в РФ должны будут сдать биометрию
03.01.2025, 11:270 Умерла соосновательница дома моды Missoni Розита Миссони 03.01.2025, 11:030 Росгвардия приглашает юношей из Псковской области поступать в Пермский военный институт 03.01.2025, 10:400 Ущерб от IT-мошенничества за 11 месяцев 2024 года составил 168 млрд рублей 03.01.2025, 10:200 «На пятой передаче»: Автоитоги 2024 года в Пскове
03.01.2025, 10:000 С 1 января приставы могут взыскивать долги в цифровых рублях 03.01.2025, 09:400 Эксперт рассказала о рисках переедания в праздники 03.01.2025, 09:200 День памяти Святителя Петра чтят православные 3 января 03.01.2025, 09:021 Россиянам раскрыли принцип индексации пенсий в 2025 году
02.01.2025, 22:000 Молдавия планирует запретить работу авиакомпаний из России и ряда других стран 02.01.2025, 21:400 Россия стала вторым крупнейшим экспортером газа в Евросоюз, обогнав США 02.01.2025, 21:201 Дмитрий Быстров исполнил желания двух сестёр из Островского района 02.01.2025, 21:000 Пять малышей родились в первый день 2025 года в Пскове
02.01.2025, 20:350 Госдума рассмотрит проект о защите русского языка в приоритетном порядке 02.01.2025, 20:100 До минус шести градусов опустится температура воздуха в Псковской области 3 января 02.01.2025, 19:500 В Пскове возобновились занятия в Воскресной школе при храме Преполовения Пятидесятницы 02.01.2025, 19:300 Налог с продажи жилья вырастет для некоторых граждан России в 2025 году
02.01.2025, 19:100 В Псковской области из-за непогоды падают 20-метровые берёзы 02.01.2025, 18:500 Автобус с туристами из России попал в ДТП в Таиланде 02.01.2025, 18:300 Гастроэнтеролог рассказал, как долго можно есть салаты с новогоднего стола 02.01.2025, 18:100 Россия стала седьмой страной в мире по приросту золотовалютных резервов
02.01.2025, 17:500 Интерактив: Горячие гости Пскова 02.01.2025, 17:300 Рекомендации Пушкина о том, что делать зимой в деревне, можно получить на арт-экскурсии в «Михайловском» 02.01.2025, 17:100 Восемь тысяч человек в Псковской области остались без электричества 02.01.2025, 16:500 Фотофакт: неопределившийся светофор у торгового центра «Империал» в Пскове
02.01.2025, 16:300 Названы способы защитить данные при переходе по вредоносной ссылке 02.01.2025, 16:100 100-летний юбилей отметила жительница Невеля 02.01.2025, 15:500 В Псковской и Новгородской областях энергетики ликвидируют последствия непогоды 02.01.2025, 15:421 Ночное столкновение на «четырех углах» попало на видео в Пскове
02.01.2025, 15:300 Стала известна сильнейшая команда среди органов власти Псковской области по шахматам 02.01.2025, 15:100 Священник посоветовал усилить пост после Нового года 02.01.2025, 14:501 Парк «Волшебная гора» в Пскове приглашает на новогоднюю сказку и дискотеку 02.01.2025, 14:310 В Порховском районе мужчина подозревается в убийстве своей сожительницы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru